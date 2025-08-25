Практика судів
  1. У світі

У Литві викрили компанію, яка намагалася незаконно постачати обладнання до Росії

14:54, 25 серпня 2025
Каунаська компанія підозрюється в незаконному експорті водоочисного обладнання до РФ через фіктивних одержувачів у Португалії, затримано 11 осіб.
У Литві викрили компанію, яка намагалася незаконно постачати обладнання до Росії
Фото: Nedelia.lt
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Співробітники Кримінальної служби митниці (КСМ) Литви виявили каунаську компанію, яка, ймовірно, використовувала фіктивних одержувачів у Португалії для незаконного переправлення промислового водоочисного обладнання до Росії. Про це повідомила Delfi.

Під час обшуків у компанії затримали 11 осіб і вилучили кілька тонн обладнання, призначеного для російських промислових об’єктів. Після допиту затриманих відпустили, двом із них обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

Правоохоронці затримали дві вантажівки з обладнанням: одну в Каунасі, іншу – на шляху до литовсько-польського кордону. Ще один вантаж зупинили в Болгарії. У Португалії та Болгарії також провели обшуки за участю місцевих правоохоронних органів. У Португалії перевірили фіктивного одержувача фільтрувального обладнання, а в Болгарії обшукали склад вантажного терміналу, де зберігалася продукція каунаської компанії.

За даними КСМ, обладнання призначалося для Росії, зокрема для нафтової промисловості, що порушує міжнародні санкції. Каунаська окружна прокуратура очолює досудове розслідування щодо цього випадку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

росія санкції Литва Португалія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Судді судів першої інстанції в Україні отримують 105-107 тисяч гривень на місяць — ДСА

У Державній судовій адміністрації порахували середній розмір суддівської винагороди в місцевих судах.

У Верховній Раді пропонують спростити призначення на посади прокурорів окружних прокуратур з числа не прокурорів

Особу, яка не обіймала посаду прокурора до липня 2025 року, можна буде призначити не лише прокурором Офісу Генерального прокурора чи обласної прокуратури, але й до окружної прокуратури – законопроект.

Кабмін уточнив обов’язок звітування командирів через Армія+: службова інформація через веб-портал не передається

Раніше уряд доручив забезпечити щоденне подання командирами звітів про ураження ворога з використанням засобів порталу Армія+, однак тепер вніс зміни до цієї постанови, уточнивши, що службова інформація не передається.

Кабмін «розсекретив» постанову про Резерв+ та об’єднав Армія+ та Резерв+ в єдиний веб-портал

Також постановою Кабміну про веб-портал врегульовано порядок обміну інформацією між реєстрами стосовно призовників та військовозобов’язаних, зокрема, з реєстром платників податків, системою охорони здоров’я, реєстром актів цивільного стану та іншими.

У Верховній Раді зареєстрований законопроект про дозвіл на виїзд за кордон чоловікам до 24 років

Пропонується скасувати заборону на виїзд для призовників та військовозобов’язаних, які не підлягають призову у поточному та наступному роках у зв’язку з недосягненням ними 25-річного віку.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юрій Бориславський
    Юрій Бориславський
    голова Залізничного районного суду м. Львова