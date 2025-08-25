У Литві викрили компанію, яка намагалася незаконно постачати обладнання до Росії

Каунаська компанія підозрюється в незаконному експорті водоочисного обладнання до РФ через фіктивних одержувачів у Португалії, затримано 11 осіб.

Співробітники Кримінальної служби митниці (КСМ) Литви виявили каунаську компанію, яка, ймовірно, використовувала фіктивних одержувачів у Португалії для незаконного переправлення промислового водоочисного обладнання до Росії. Про це повідомила Delfi.

Під час обшуків у компанії затримали 11 осіб і вилучили кілька тонн обладнання, призначеного для російських промислових об’єктів. Після допиту затриманих відпустили, двом із них обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

Правоохоронці затримали дві вантажівки з обладнанням: одну в Каунасі, іншу – на шляху до литовсько-польського кордону. Ще один вантаж зупинили в Болгарії. У Португалії та Болгарії також провели обшуки за участю місцевих правоохоронних органів. У Португалії перевірили фіктивного одержувача фільтрувального обладнання, а в Болгарії обшукали склад вантажного терміналу, де зберігалася продукція каунаської компанії.

За даними КСМ, обладнання призначалося для Росії, зокрема для нафтової промисловості, що порушує міжнародні санкції. Каунаська окружна прокуратура очолює досудове розслідування щодо цього випадку.

