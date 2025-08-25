Практика судов
  1. В мире

В Литве разоблачили компанию, которая пыталась незаконно поставлять оборудование в Россию

14:54, 25 августа 2025
Каунасская компания подозревается в незаконном экспорте водоочистного оборудования в РФ через фиктивных получателей в Португалии, задержаны 11 человек.
В Литве разоблачили компанию, которая пыталась незаконно поставлять оборудование в Россию
Фото: Nedelia.lt
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сотрудники Криминальной службы таможни (КСТ) Литвы обнаружили каунасскую компанию, которая, вероятно, использовала фиктивных получателей в Португалии для незаконной переправки промышленного водоочистного оборудования в Россию. Об этом сообщила Delfi.

Во время обысков в компании задержали 11 человек и изъяли несколько тонн оборудования, предназначенного для российских промышленных объектов. После допроса задержанных отпустили, двум из них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Правоохранители задержали два грузовика с оборудованием: один в Каунасе, другой – на пути к литовско-польской границе. Еще один груз остановили в Болгарии. В Португалии и Болгарии также провели обыски с участием местных правоохранительных органов. В Португалии проверили фиктивного получателя фильтрующего оборудования, а в Болгарии обыскали склад грузового терминала, где хранилась продукция каунасской компании.

По данным КСМ, оборудование предназначалось для России, в частности для нефтяной промышленности, что нарушает международные санкции. Каунасская окружная прокуратура возглавляет досудебное расследование по этому делу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

россия санкции Литва Португалия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Судьи судов первой инстанции в Украине получают 105-107 тысяч гривен в месяц — ГСА

В Государственной судебной администрации посчитали средний размер судейского вознаграждения в местных судах.

В Верховной Раде предлагают упростить назначение на должности прокуроров окружных прокуратур для лиц, не имеющих прокурорского опыта

Лицо, которое не занимало должность прокурора до июля 2025 года, можно будет назначить не только прокурором Офиса Генерального прокурора или областной прокуратуры, но и окружной прокуратуры — законопроект.

Кабмин уточнил обязанность командиров отчитываться через Армия+: служебная информация через веб-портал не передается

Ранее правительство поручило обеспечить ежедневную подачу командирами отчетов о поражении врага с использованием средств портала Армия+, однако теперь внесло изменения в это постановление, уточнив, что служебная информация не передается.

Кабмин «рассекретил» постановление о Резерв+ и объединил Армия+ и Резерв+ в единый веб-портал

Также постановлением Кабмина о веб-портале урегулирован порядок обмена информацией между реестрами относительно призывников и военнообязанных, в частности, с реестром налогоплательщиков, системой здравоохранения, реестром актов гражданского состояния и другими.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о разрешении на выезд за границу мужчинам до 24 лет

Предлагается отменить запрет на выезд для призывников и военнообязанных, которые не подлежат призыву в текущем и следующем годах в связи с недостижением ими 25-летнего возраста.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Юрій Бориславський
    Юрій Бориславський
    голова Залізничного районного суду м. Львова