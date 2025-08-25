В Литве разоблачили компанию, которая пыталась незаконно поставлять оборудование в Россию

Каунасская компания подозревается в незаконном экспорте водоочистного оборудования в РФ через фиктивных получателей в Португалии, задержаны 11 человек.

Сотрудники Криминальной службы таможни (КСТ) Литвы обнаружили каунасскую компанию, которая, вероятно, использовала фиктивных получателей в Португалии для незаконной переправки промышленного водоочистного оборудования в Россию. Об этом сообщила Delfi.

Во время обысков в компании задержали 11 человек и изъяли несколько тонн оборудования, предназначенного для российских промышленных объектов. После допроса задержанных отпустили, двум из них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Правоохранители задержали два грузовика с оборудованием: один в Каунасе, другой – на пути к литовско-польской границе. Еще один груз остановили в Болгарии. В Португалии и Болгарии также провели обыски с участием местных правоохранительных органов. В Португалии проверили фиктивного получателя фильтрующего оборудования, а в Болгарии обыскали склад грузового терминала, где хранилась продукция каунасской компании.

По данным КСМ, оборудование предназначалось для России, в частности для нефтяной промышленности, что нарушает международные санкции. Каунасская окружная прокуратура возглавляет досудебное расследование по этому делу.

