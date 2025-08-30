«Мозковий туман» після COVID-19 – виявлено довготривалі наслідки

Когнітивні порушення після COVID-19 можуть зберігатися роками.

Нове дослідження, проведене вченими з Mount Sinai Health System, виявило, що когнітивні порушення, спричинені перенесеним COVID-19, можуть зберігатися у пацієнтів протягом кількох років. Хоча деякі функції мозку з часом відновлюються, інші залишаються порушеними навіть через тривалий період після хвороби. Про це повідомляє PsyPost.

Дослідження, у якому взяли участь 1553 дорослих, які перехворіли на коронавірус, показало, що так званий «туман у голові» після COVID-19 може зникати, але процес відновлення когнітивних функцій є дуже повільним і займає роки. Учасники проходили щорічне нейропсихологічне тестування протягом трьох з половиною років, яке оцінювало їхню увагу, пам’ять, швидкість мислення та мовні навички.

Керівник дослідження, клінічний нейропсихолог Жаклін Беккер, зазначила: «Наші дані підтверджують, що когнітивне відновлення після COVID-19 можливе, але воно відбувається дуже поступово. Водночас у частини пацієнтів порушення зберігаються навіть через роки».

Основні висновки дослідження:

Пам’ять : Найкраще відновлювалися функції вербального навчання та пам’яті. У більшості учасників ці показники повернулися до норми.

: Найкраще відновлювалися функції вербального навчання та пам’яті. У більшості учасників ці показники повернулися до норми. Швидкість мислення : Найповільніше відновлювалися швидкість обробки інформації та гнучкість мислення. Ці функції залишалися нижчими за середні значення навіть через 42 місяці після перенесеної хвороби.

: Найповільніше відновлювалися швидкість обробки інформації та гнучкість мислення. Ці функції залишалися нижчими за середні значення навіть через 42 місяці після перенесеної хвороби. Фактори відновлення: Єдиним фактором, що впливав на швидкість відновлення, виявився індекс маси тіла. Пацієнти з нормальною вагою демонстрували кращі результати. Вік, стать, тяжкість перебігу COVID-19 і статус вакцинації не впливали на процес відновлення.

Дослідники зазначають, що «мозковий туман» не є тимчасовим явищем, а становить серйозну довгострокову проблему для багатьох людей, які перехворіли на COVID-19.

