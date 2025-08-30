Практика судов
«Мозговой туман» после COVID-19 – выявлены долгосрочные последствия

10:19, 30 августа 2025
Когнитивные нарушения после COVID-19 могут сохраняться годами.
Фото: Neuroflex
Новое исследование, проведенное учеными из Mount Sinai Health System, показало, что когнитивные нарушения, вызванные перенесенным COVID-19, могут сохраняться у пациентов в течение нескольких лет. Хотя некоторые функции мозга со временем восстанавливаются, другие остаются нарушенными даже через длительный период после болезни. Об этом сообщает PsyPost.

Исследование, в котором приняли участие 1553 взрослых, переболевших коронавирусом, показало, что так называемый «туман в голове» после COVID-19 может исчезать, но процесс восстановления когнитивных функций очень медленный и занимает годы. Участники проходили ежегодное нейропсихологическое тестирование в течение трех с половиной лет, которое оценивало их внимание, память, скорость мышления и языковые навыки.

Руководитель исследования, клинический нейропсихолог Жаклин Беккер, отметила: «Наши данные подтверждают, что когнитивное восстановление после COVID-19 возможно, но оно происходит очень постепенно. В то же время у части пациентов нарушения сохраняются даже спустя годы».

Основные выводы исследования:

  • Память: Лучше всего восстанавливались функции вербального обучения и памяти. У большинства участников эти показатели вернулись к норме.
  • Скорость мышления: Медленнее всего восстанавливались скорость обработки информации и гибкость мышления. Эти функции оставались ниже средних значений даже через 42 месяца после перенесенной болезни.
  • Факторы восстановления: Единственным фактором, влиявшим на скорость восстановления, оказался индекс массы тела. Пациенты с нормальным весом демонстрировали лучшие результаты. Возраст, пол, тяжесть течения COVID-19 и статус вакцинации не влияли на процесс восстановления.

Исследователи отмечают, что «мозговой туман» не является временным явлением, а представляет собой серьезную долгосрочную проблему для многих людей, переболевших COVID-19.

медицина

