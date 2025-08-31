Практика судів
Індія та Китай відновлять прямі авіарейси після п’ятирічної перерви

16:58, 31 серпня 2025
Прямі рейси між Індією та Китаєм повертаються вперше з 2020 року.
Фото: Getty Images
Індія та Китай домовилися відновити прямі пасажирські рейси, призупинені понад п’ять років тому. Про це оголосив прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді під час зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном, передає Bloomberg.

Конкретні дати відновлення польотів наразі не названі.

Це перший візит Моді до Китаю за останні сім років. Відносини між двома країнами почали поліпшуватися на тлі зростаючої невизначеності у світовій торгівлі, вказує видання.

До пандемії COVID-19 між двома країнами літали Air India та IndiGo, а також китайські авіакомпанії Air China, China Southern і China Eastern. Авіасполучення не відновлювали до цього часу, адже дипломатичні відносини між двома країнами погіршилися через прикордонні зіткнення. Пасажирам доводилося користуватися транзитними хабами, зокрема в Гонконзі та Сінгапурі.

Тепер авіакомпанії вже готуються до повернення на маршрут. Найбільший індійський перевізник IndiGo заявив про готовність відновити рейси одразу після отримання дозволів. Очікується, що до них приєднається й Air India.

Рахункова палата виявила ризик — значну залежність державного бюджету від зовнішньої підтримки

У процесі аналізу виконання держбюджету Рахункова палата встановила низку недоліків – зокрема це значна залежність державного бюджету від зовнішньої підтримки.

Відсутність дорожнього знака «населений пункт» не вимагала від водія дотримання положень, які регламентують рух у населеному пункті – Верховний Суд

Захисник зазначав, що на дорозі, де сталася ДТП, були відсутні інформативні знаки «населений пункт», «пішохідний перехід», «нерегульоване перехрестя нерівнозначних доріг», однак не вивчено, яким чином їх відсутність вплинула на законність прийнятих рішень.

Жінка розраховувалася за товари у різних магазинах банківською карткою потерпілого, але у жодному з інкримінованих епізодів сума не перевищувала нижньої межі – Верховний Суд висловився щодо відповідальності

Вартість викраденого майна визначається загальною сумою завданої матеріальної шкоди, навіть якщо в жодному з інкримінованих епізодів сума викраденого майна не перевищувала нижньої межі, необхідної для притягнення до кримінальної відповідальності за статтею 185 КК – Верховний Суд.

Залучення до робіт з підвищеною небезпекою підрядника, а не штатного працівника, не звільняє директора підприємства від кримінальної відповідальності за порушення правил безпеки — Верховний Суд

Між товариством та підрядником були відсутні трудові відносини, оскільки він не був працівником товариства, а виконував роботи на підставі договору підряду, укладеного із цим товариством, а за умовами цього договору сам підрядник мав дбати про особисту безпеку.

Свідки зможуть фіксувати паркування на місцях для осіб з інвалідністю і передавати дані про порушників через веб-портал — законопроект

Депутати пропонують посилити громадський контроль за порушенням водіями правил паркування на місцях для осіб з інвалідністю.

