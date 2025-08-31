Індія та Китай відновлять прямі авіарейси після п’ятирічної перерви

Прямі рейси між Індією та Китаєм повертаються вперше з 2020 року.

Індія та Китай домовилися відновити прямі пасажирські рейси, призупинені понад п’ять років тому. Про це оголосив прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді під час зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном, передає Bloomberg.

Конкретні дати відновлення польотів наразі не названі.

Це перший візит Моді до Китаю за останні сім років. Відносини між двома країнами почали поліпшуватися на тлі зростаючої невизначеності у світовій торгівлі, вказує видання.

До пандемії COVID-19 між двома країнами літали Air India та IndiGo, а також китайські авіакомпанії Air China, China Southern і China Eastern. Авіасполучення не відновлювали до цього часу, адже дипломатичні відносини між двома країнами погіршилися через прикордонні зіткнення. Пасажирам доводилося користуватися транзитними хабами, зокрема в Гонконзі та Сінгапурі.

Тепер авіакомпанії вже готуються до повернення на маршрут. Найбільший індійський перевізник IndiGo заявив про готовність відновити рейси одразу після отримання дозволів. Очікується, що до них приєднається й Air India.

