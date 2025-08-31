Практика судов
Индия и Китай возобновят прямые авиарейсы после пятилетнего перерыва

16:58, 31 августа 2025
Прямые рейсы между Индией и Китаем возвращаются впервые с 2020 года.
Фото: Getty Images
Индия и Китай договорились возобновить прямые пассажирские рейсы, приостановленные более пяти лет назад. Об этом объявил премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи с главой КНР Си Цзиньпином, передает Bloomberg.

Конкретные даты возобновления полетов пока не названы.

Это первый визит Моди в Китай за последние семь лет. Отношения между двумя странами начали улучшаться на фоне растущей неопределенности в мировой торговле, указывает издание.

До пандемии COVID-19 между двумя странами летали Air India и IndiGo, а также китайские авиакомпании Air China, China Southern и China Eastern. Авиасообщение до этого времени не возобновляли, поскольку дипломатические отношения между двумя странами ухудшились из-за приграничных столкновений.  Пассажирам приходилось пользоваться транзитными хабами, в частности в Гонконге и Сингапуре.

Теперь авиакомпании уже готовятся к возвращению на маршрут. Крупнейший индийский перевозчик IndiGo заявил о готовности возобновить рейсы сразу после получения разрешений. Ожидается, что к ним присоединится и Air India.

Счетная палата обнаружила риск — значительную зависимость государственного бюджета от внешней поддержки

В процессе анализа исполнения госбюджета Счетная палата установила ряд недостатков — в частности, это значительная зависимость государственного бюджета от внешней поддержки.

Отсутствие дорожного знака «населенный пункт» не обязывало водителя соблюдать правила дорожного движения, установленные для населенных пунктов – Верховный Суд

Защитник утверждал, что на дороге, где произошло ДТП, отсутствовали информационные знаки «населенный пункт», «пешеходный переход», «нерегулируемый перекресток неравнозначных дорог», однако не было исследовано, как их отсутствие повлияло на законность принятых решений.

Женщина расплачивалась за покупки в разных магазинах банковской картой потерпевшего, но ни в одном из инкриминируемых эпизодов сумма не превышала нижнего предела – Верховный Суд высказался об ответственности

Стоимость похищенного имущества определяется общей суммой причиненного материального ущерба, даже если ни в одном из инкриминируемых эпизодов сумма похищенного имущества не превышала нижнего предела, необходимого для привлечения к уголовной ответственности по статье 185 УК — Верховный Суд.

Привлечение к работам с повышенной опасностью подрядчика, а не штатного сотрудника, не освобождает директора предприятия от уголовной ответственности за нарушение правил безопасности — Верховный Суд

Между обществом и подрядчиком не было трудовых отношений, так как он не являлся работником общества, а выполнял работы на основании договора подряда, заключенного с этим обществом, по условиям которого сам подрядчик должен был заботиться о личной безопасности.

Свидетели смогут фиксировать парковку на местах для лиц с инвалидностью и передавать данные о нарушителях через веб-портал — законопроект

Депутаты предлагают усилить общественный контроль за нарушением водителями правил парковки на местах для лиц с инвалидностью.

