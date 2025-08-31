Индия и Китай возобновят прямые авиарейсы после пятилетнего перерыва

Прямые рейсы между Индией и Китаем возвращаются впервые с 2020 года.

Фото: Getty Images

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Индия и Китай договорились возобновить прямые пассажирские рейсы, приостановленные более пяти лет назад. Об этом объявил премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи с главой КНР Си Цзиньпином, передает Bloomberg.

Конкретные даты возобновления полетов пока не названы.

Это первый визит Моди в Китай за последние семь лет. Отношения между двумя странами начали улучшаться на фоне растущей неопределенности в мировой торговле, указывает издание.

До пандемии COVID-19 между двумя странами летали Air India и IndiGo, а также китайские авиакомпании Air China, China Southern и China Eastern. Авиасообщение до этого времени не возобновляли, поскольку дипломатические отношения между двумя странами ухудшились из-за приграничных столкновений. Пассажирам приходилось пользоваться транзитными хабами, в частности в Гонконге и Сингапуре.

Теперь авиакомпании уже готовятся к возвращению на маршрут. Крупнейший индийский перевозчик IndiGo заявил о готовности возобновить рейсы сразу после получения разрешений. Ожидается, что к ним присоединится и Air India.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.