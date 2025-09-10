7-річний футболіст раптово помер під час розминки

У Португалії 7-річний вихованець футбольної академії «Боавішти» раптово помер через зупинку серця.

7-річний вихованець футбольної академії португальського клубу «Боавішта» помер після втрати свідомості під час тренування на спортивному комплексі Бесса в місті Порту. Про це повідомило видання Jornal de Notícias.

Інцидент стався на початку розминки, коли хлопчик раптово впав на поле через зупинку серця. Медики клубу негайно розпочали надавати першу допомогу, а незабаром на місце події прибули бригада швидкої допомоги та реанімаційна машина. Дитину терміново доставили до лікарні, однак лікарям не вдалося врятувати її життя. Причини трагедії наразі встановлюються.

Керівництво «Боавішти» відреагувало на подію, скасувавши всі тренування, заплановані на той день. Клуб також створив спеціальну групу для надання психологічної та іншої необхідної підтримки родині загиблого хлопчика.

