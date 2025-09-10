Практика судов
  1. В мире

7-летний футболист внезапно скончался во время разминки

22:54, 10 сентября 2025
В Португалии 7-летний воспитанник футбольной академии «Боавишты» внезапно скончался из-за остановки сердца.
7-летний футболист внезапно скончался во время разминки
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

7-летний воспитанник футбольной академии португальского клуба «Боавишта» скончался после потери сознания во время тренировки на спортивном комплексе Бесса в городе Порту. Об этом сообщило издание Jornal de Notícias.

Инцидент произошел в начале разминки, когда мальчик внезапно упал на поле из-за остановки сердца. Медики клуба немедленно начали оказывать первую помощь, а вскоре на место происшествия прибыли бригада скорой помощи и реанимационная машина. Ребенка срочно доставили в больницу, однако врачам не удалось спасти его жизнь. Причины трагедии пока устанавливаются.

Руководство «Боавишты» отреагировало на происшествие, отменив все тренировки, запланированные на тот день. Клуб также создал специальную группу для оказания психологической и другой необходимой поддержки семье погибшего мальчика.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Португалия спорт

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин опубликовал постановление о повышении должностных окладов помощникам судей, ВСП и ВККС

К окладам помощников в Верховном Суде, ВАКС, Высшем совете правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей применят повышающий коэффициент 1,45, для местных общих судов коэффициент составит 1,25.

КСУ принял решение по делу относительно обнародования актов органов адвокатского самоуправления

Дело, которое привело к конституционной жалобе, касалось решения Совета адвокатов Украины «Вопросы организационного обеспечения ведения Единого реестра адвокатов Украины».

Квалификационный экзамен для кандидатов на должности судей Высшего антикоррупционного суда: известны даты сдачи экзамена

Квалификационный экзамен будет происходить с 1 октября по 14 ноября.

Онлайн-платформы по продаже товаров будут отчитываться перед Налоговой службой о доходах подотчетных продавцов — Кабмин внес законопроект

Цифровые платформы должны будут отчитываться о доходах граждан, которые через их площадки предлагают в аренду квартиры, парковочные места, автомобили, продают товары или оказывают личные услуги.

«Оптимизация сети судов может выглядеть сложной и непопулярной реформой, но ее нужно сделать», – Ирина Мудрая

В Офисе Президента сообщили об активизации работы над новой картой местных судов Украины.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірена Гулкевич
    Ірена Гулкевич
    суддя Львівського окружного адміністративного суду