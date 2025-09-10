7-летний футболист внезапно скончался во время разминки

В Португалии 7-летний воспитанник футбольной академии «Боавишты» внезапно скончался из-за остановки сердца.

7-летний воспитанник футбольной академии португальского клуба «Боавишта» скончался после потери сознания во время тренировки на спортивном комплексе Бесса в городе Порту. Об этом сообщило издание Jornal de Notícias.

Инцидент произошел в начале разминки, когда мальчик внезапно упал на поле из-за остановки сердца. Медики клуба немедленно начали оказывать первую помощь, а вскоре на место происшествия прибыли бригада скорой помощи и реанимационная машина. Ребенка срочно доставили в больницу, однако врачам не удалось спасти его жизнь. Причины трагедии пока устанавливаются.

Руководство «Боавишты» отреагировало на происшествие, отменив все тренировки, запланированные на тот день. Клуб также создал специальную группу для оказания психологической и другой необходимой поддержки семье погибшего мальчика.

