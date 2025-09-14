Пішов з життя британський боксер з боксу Ріккі Хаттон

Боксера знайшли мертвим у власному будинку в Манчестері.

Ексчемпіон світу з боксу у напівсередній вазі за версіями IBF, WBA та IBO, британець Ріккі Хаттон помер у віці 46 років. Про це повідомило видання Talksport.

Спортсмена знайшли мертвим у його будинку в Манчестері. Місцева поліція підтвердила факт смерті, але не вважає її насильницькою чи підозрілою. Причина загибелі наразі не розголошується.

Хаттон активно виступав з 1997 по 2012 рік, здобувши 45 перемог у 48 поєдинках, 32 з яких – нокаутом, і зазнавши трьох поразок. Серед його титульних завоювань – пояси IBF, WBA та IBO у першій напівсередній вазі, а також IBO та WBA у напівсередній. Останній бій у кар’єрі Хаттон провів у листопаді 2012 року проти українського боксера В’ячеслава Сенченка, програвши нокаутом у дев’ятому раунді. Перед цим, у травні 2009 року, він зазнав поразки нокаутом у другому раунді від Менні Пак’яо, після чого не бився понад три роки.

У 2022 році Хаттон повернувся на ринг у виставковому бою проти мексиканця Марко Антоніо Баррери, переможця якого не оголошували. Цей поєдинок став єдиним після завершення професійної кар’єри.

Хаттон, відомий як один із найвидатніших британських боксерів свого покоління, залишив помітний слід у спорті завдяки своїм досягненням і харизматичній манері ведення боїв.

