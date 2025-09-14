Практика судов
Ушел из жизни британский боксер Рикки Хаттон

15:42, 14 сентября 2025
Боксера нашли мертвым в собственном доме в Манчестере.
Фото: Sport.ua
Экс-чемпион мира по боксу в полусреднем весе по версиям IBF, WBA и IBO, британец Рикки Хаттон скончался в возрасте 46 лет. Об этом сообщило издание Talksport.

Спортсмена нашли мертвым в его доме в Манчестере. Местная полиция подтвердила факт смерти, но не считает ее насильственной или подозрительной. Причина гибели пока не разглашается.

Хэттон активно выступал с 1997 по 2012 год, одержав 45 побед в 48 поединках, 32 из которых – нокаутом, и потерпев три поражения. Среди его титульных завоеваний – пояса IBF, WBA и IBO в первом полусреднем весе, а также IBO и WBA в полусреднем. Последний бой в карьере Хаттон провел в ноябре 2012 года против украинского боксера Вячеслава Сенченко, проиграв нокаутом в девятом раунде. Перед этим, в мае 2009 года, он потерпел поражение нокаутом во втором раунде от Мэнни Пакьяо, после чего не дрался более трех лет.

В 2022 году Хаттон вернулся на ринг в выставочном бою против мексиканца Марко Антонио Барреры, победителя которого не объявляли. Этот поединок стал единственным после завершения профессиональной карьеры.

Хэттон, известный как один из самых выдающихся британских боксеров своего поколения, оставил заметный след в спорте благодаря своим достижениям и харизматичной манере ведения боев.

бокс спорт

