У Резерв+ з'явився новий статус — що означає «потребує проходження БЗВП»

У Резерв+ після останнього оновлення з'явився новий статус – «потребує базової загальновійськової підготовки».

Після оновлення мобільного застосунку "Резерв+" деякі користувачі виявили новий статус "потребує базової загальновійськової підготовки". Що це означає, пояснила представниця Міністерства оборони України Галина Воловіна.

Згідно з роз’ясненнями Воловіної, поява цього сповіщення вказує на відсутність у військовому реєстрі відомостей про військово-облікову спеціальність конкретної особи.

"Реєстр не знає, яка в особи військово-облікова спеціальність як у військовозобов'язаного", - зазначила Воловіна.

Це може вказувати на необхідність пройти базову військову підготовку, якщо інша військова спеціальність не була підтверджена.

