У Резерв+ з'явився новий статус — що означає «потребує проходження БЗВП»

Після оновлення мобільного застосунку "Резерв+" деякі користувачі виявили новий статус "потребує базової загальновійськової підготовки". Що це означає, пояснила представниця Міністерства оборони України Галина Воловіна.
Згідно з роз’ясненнями Воловіної, поява цього сповіщення вказує на відсутність у військовому реєстрі відомостей про військово-облікову спеціальність конкретної особи.
"Реєстр не знає, яка в особи військово-облікова спеціальність як у військовозобов'язаного", - зазначила Воловіна.
Це може вказувати на необхідність пройти базову військову підготовку, якщо інша військова спеціальність не була підтверджена.
Нагадаємо, що у ТЦК нагадали, що означають статуси у застосунку Резерв+.
Також ми писали, як в Резерв+ сплатити штраф за непостановку на військовий облік за новою адресою.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.