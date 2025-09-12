У ТЦК нагадали, що означають статуси у застосунку Резерв+

У центрі комплектування роз’яснили, що означають статуси у застосунку Резерв+ і як діяти в кожному випадку.

Чернігівський обласний ТЦК нагадав, що у застосунку Резерв+ громадяни можуть побачити різні статуси щодо військового обліку.

У центрі комплектування пояснили, що вони означають і як діяти в кожному випадку.

«Виявлені порушення правил військового обліку»

Відображається тим, по кому були виявлені деякі порушення правил військового обліку. Якщо при цьому стрічка для відображення статусу має червоний колір, то це означає, що по цій особі було направлення до органів Національної Поліції для доправлення в ТЦК та СП.

Що робити: якнайшвидше звернутись до ТЦК, де ви перебуваєте на обліку.

«Потребує уточнення»

Цей статус означає, що громадянин є в реєстрі Оберіг, проте не закріплений за жодним ТЦК.

Що робити: зверніться до ТЦК за місцем реєстрації й подайте необхідні документи. ТЦК оновить дані в електронному реєстрі Оберіг, тож оновлений статус буде автоматично завантажений до застосунку. Записатись в електронну чергу можна онлайн.

«Виключений з обліку»

Цей статус присвоюється непридатним до військової служби за висновком ВЛК, а також тим, хто досягнув граничного віку перебування на військовому обліку. На цих громадян не поширюються правила щодо військовозобов'язаних.

Військовослужбовці можуть користуватись окремим застосунком — Армія+.

«Знятий з обліку»

Цей статус може відображатися тим особам, які:

- вибули в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України,

- призвані чи прийняті на військову службу або навчання у закладах фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти,

- направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру,

- зараховані до військового оперативного резерву,

- в інших випадках - за рішенням Міністерства оборони України, Служби безпеки України, розвідувальних органів України.

«Дані в реєстрі Оберіг не знайдено»

Це повідомлення означає, що дані щодо вас не оцифровані або ж внесені некоректно.

Що робити: в такому випадку необхідно звернутися до ТЦК, в якому ви стоїте на обліку.

Нагадаємо, у застосунку «Резерв+» в ніч на 13 вересня не будуть доступні послуги. Також там не можна буде оновити документ.

