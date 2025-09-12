Практика судів
  1. В Україні

У ТЦК нагадали, що означають статуси у застосунку Резерв+

20:41, 12 вересня 2025
У центрі комплектування роз’яснили, що означають статуси у застосунку Резерв+ і як діяти в кожному випадку.
У ТЦК нагадали, що означають статуси у застосунку Резерв+
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Чернігівський обласний ТЦК нагадав, що у застосунку Резерв+ громадяни можуть побачити різні статуси щодо військового обліку.

У центрі комплектування пояснили, що вони означають і як діяти в кожному випадку.

 «Виявлені порушення правил військового обліку»

Відображається тим, по кому були виявлені деякі порушення правил військового обліку. Якщо при цьому стрічка для відображення статусу має червоний колір, то це означає, що по цій особі було направлення до органів Національної Поліції для доправлення в ТЦК та СП.

Що робити: якнайшвидше звернутись до ТЦК, де ви перебуваєте на обліку.

 «Потребує уточнення»

Цей статус означає, що громадянин є в реєстрі Оберіг, проте не закріплений за жодним ТЦК.

Що робити: зверніться до ТЦК за місцем реєстрації й подайте необхідні документи. ТЦК оновить дані в електронному реєстрі Оберіг, тож оновлений статус буде автоматично завантажений до застосунку. Записатись в електронну чергу можна онлайн.

 «Виключений з обліку»

Цей статус присвоюється непридатним до військової служби за висновком ВЛК, а також тим, хто досягнув граничного віку перебування на військовому обліку. На цих громадян не поширюються правила щодо військовозобов'язаних.

Військовослужбовці можуть користуватись окремим застосунком — Армія+.

 «Знятий з обліку»

Цей статус може відображатися тим особам, які:

- вибули в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України,

- призвані чи прийняті на військову службу або навчання у закладах фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти,

- направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру,

- зараховані до військового оперативного резерву,

- в інших випадках - за рішенням Міністерства оборони України, Служби безпеки України, розвідувальних органів України.

 «Дані в реєстрі Оберіг не знайдено»

Це повідомлення означає, що дані щодо вас не оцифровані або ж внесені некоректно.

Що робити: в такому випадку необхідно звернутися до ТЦК, в якому ви стоїте на обліку.

Нагадаємо, у застосунку «Резерв+» в ніч на 13 вересня не будуть доступні послуги. Також там не можна буде оновити документ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

військовослужбовці ТЦК мобілізація військовозобов'язаний військовий облік військовий облік жінок

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Обставини, встановлені у провадженні, в якому не беруть участі інші обвинувачені, не повинні мати преюдиціального значення для їхніх справ – Верховний Суд

Статус доказів, використаних в одній справі, повинен залишатися суто відносним, а їх сила має обмежуватися конкретним провадженням.

Пленум Верховного Суду звернувся до КСУ стосовно обмеження розміру суддівської винагороди з розрахунку прожиткового мінімуму у 2102 гривні

Верховний Суд зазначив, що цього рішення «чекав весь суддівський корпус України», однак тепер все залежить від Конституційного Суду.

Верховний Суд висловився щодо зарахування у період відбування покарання часу перебування засудженого в установі відбування покарання до обрання запобіжного заходу

У касаційній скарзі захисник вказував, що засудженому не зараховано у строк покарання фактичне відбування ним покарання у виправній колонії та строк обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Видатки з бюджету на Мінцифри збільшили з 4,16 млрд грн до 8,59 млрд грн – набувають сили зміни до бюджету

Бюджет Мінцифри збільшили вдвічі – зміни до закону про держбюджет на 2025 рік.

На Пленумі ВС дискутували, чи мають справи про санкції та оскарження рішень ВРП і ВККС розподілятися на всіх суддів Великої Палати як доповідачів без спеціалізації

Представники адміністративної юрисдикції, зокрема голова КАС ВС Михайло Смокович заявили, що справи, які Велика Палата розглядає як апеляційна інстанція, повинні розподілятися не лише на суддів-«адміністративників» як доповідачів, а на всіх.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Карина Аріт
    Карина Аріт
    суддя Господарського суду Харківської області
  • Оксана Бойко
    Оксана Бойко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Лариса Грох
    Лариса Грох
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Олена Конишева
    Олена Конишева
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду