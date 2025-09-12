Практика судів
  1. В Україні

У Резерв+ не працюватимуть послуги та не можна буде оновити документ — коли та чому

19:44, 12 вересня 2025
У Міноборони порадили чоловікам заздалегідь завантажити PDF-версію електронного військово-облікового документа.
У Резерв+ не працюватимуть послуги та не можна буде оновити документ — коли та чому
У застосунку «Резерв+» в ніч на 13 вересня не будуть доступні послуги. Також там не можна буде оновити документ. Про це повідомило Міністерство оборони.

«13 вересня з 00:00 до 06:00 у реєстрі «Оберіг» плануються технічні роботи. На цей час у застосунку "Резерв+" не можна буде отримати послуги або оновити документ», - заявили у відомстві.

Крім того, у Міноборони порадили чоловікам заздалегідь завантажити PDF-версію електронного військово-облікового документа, щоб він завжди був під рукою.

Для цього необхідно на головному екрані застосунку натиснути три крапки та обрати «Завантажити PDF».

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Кабмін «розсекретив» постанову про Резерв+ та об’єднав Армія+ та Резерв+ в єдиний веб-портал.

військовослужбовці Міноборони Резерв+ військовозобов'язаний військовий облік

