В Резерв+ не будут работать услуги и нельзя будет обновить документ — когда и почему

В Минобороны посоветовали мужчинам заранее загрузить PDF-версию электронного военно-учетного документа.

В приложении «Резерв+» в ночь на 13 сентября услуги будут недоступны. Также там нельзя будет обновить документ. Об этом сообщило Министерство обороны.

«13 сентября с 00:00 до 06:00 в реестре «Оберег» планируются технические работы. В это время в приложении «Резерв+» нельзя будет получить услуги или обновить документ», — заявили в ведомстве.

Кроме того, в Минобороны посоветовали мужчинам заранее загрузить PDF-версию электронного военно-учетного документа, чтобы он всегда был под рукой.

Для этого необходимо на главном экране приложения нажать три точки и выбрать «Загрузить PDF».

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Кабмин «рассекретил» постановление о Резерве+ и объединил Армию+ и Резерв+ в единый веб-портал.

