В ТЦК напомнили, что означают статусы в приложении Резерв+

В центре комплектования разъяснили, что означают статусы в приложении «Резерв+» и как действовать в каждом случае.

Черниговский областной ТЦК напомнил, что в приложении «Резерв+» граждане могут увидеть разные статусы относительно воинского учета.

В центре комплектования объяснили, что они означают и как действовать в каждом случае.

«Выявлены нарушения правил воинского учета»

Отображается тем, по кому были выявлены некоторые нарушения правил воинского учета. Если при этом строка для отображения статуса имеет красный цвет, то это означает, что по данному лицу было направлено уведомление в органы Национальной полиции для доставки в ТЦК и СП.

Что делать: как можно скорее обратиться в ТЦК, где вы состоите на учете.

«Требует уточнения»

Этот статус означает, что гражданин есть в реестре «Оберег», однако не закреплен ни за одним ТЦК.

Что делать: обратитесь в ТЦК по месту регистрации и подайте необходимые документы. ТЦК обновит данные в электронном реестре «Оберег», и обновленный статус будет автоматически загружен в приложение. Записаться в электронную очередь можно онлайн.

«Исключен с учета»

Этот статус присваивается непригодным к военной службе по заключению ВЛК, а также тем, кто достиг предельного возраста пребывания на воинском учете. На этих граждан не распространяются правила относительно военнообязанных.

Военнослужащие могут пользоваться отдельным приложением — «Армия+».

«Снят с учета»

Этот статус может отображаться тем лицам, которые:

выбыли в другую местность (административно-территориальную единицу) Украины,

призваны или приняты на военную службу либо обучение в учреждения профессионального предвысшего военного образования, высшие военные учебные заведения и военные учебные подразделения заведений высшего образования,

направлены для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера,

зачислены в военный оперативный резерв,

в других случаях — по решению Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины, разведывательных органов Украины.

«Данные в реестре «Оберег» не найдены»

Это сообщение означает, что данные о вас не оцифрованы либо внесены некорректно.

Что делать: в таком случае необходимо обратиться в ТЦК, в котором вы состоите на учете.

Напомним, в приложении «Резерв+» в ночь на 13 сентября услуги будут недоступны. Также там нельзя будет обновить документ.

