В ТЦК напомнили, что означают статусы в приложении Резерв+

Черниговский областной ТЦК напомнил, что в приложении «Резерв+» граждане могут увидеть разные статусы относительно воинского учета.
В центре комплектования объяснили, что они означают и как действовать в каждом случае.
Отображается тем, по кому были выявлены некоторые нарушения правил воинского учета. Если при этом строка для отображения статуса имеет красный цвет, то это означает, что по данному лицу было направлено уведомление в органы Национальной полиции для доставки в ТЦК и СП.
Что делать: как можно скорее обратиться в ТЦК, где вы состоите на учете.
Этот статус означает, что гражданин есть в реестре «Оберег», однако не закреплен ни за одним ТЦК.
Что делать: обратитесь в ТЦК по месту регистрации и подайте необходимые документы. ТЦК обновит данные в электронном реестре «Оберег», и обновленный статус будет автоматически загружен в приложение. Записаться в электронную очередь можно онлайн.
Этот статус присваивается непригодным к военной службе по заключению ВЛК, а также тем, кто достиг предельного возраста пребывания на воинском учете. На этих граждан не распространяются правила относительно военнообязанных.
Военнослужащие могут пользоваться отдельным приложением — «Армия+».
Этот статус может отображаться тем лицам, которые:
Это сообщение означает, что данные о вас не оцифрованы либо внесены некорректно.
Что делать: в таком случае необходимо обратиться в ТЦК, в котором вы состоите на учете.
Напомним, в приложении «Резерв+» в ночь на 13 сентября услуги будут недоступны. Также там нельзя будет обновить документ.
