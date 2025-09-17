В Резерв+ появился новый статус — что значит «требуется прохождение БЗВП»

В Резерв+ после последнего обновления появился новый статус – «требуется прохождение базовой общевойсковой подготовки».

После обновления мобильного приложения "Резерв+" некоторые пользователи обнаружили новый статус - "требуется прохождение базовой общевойсковой подготовки". Что это значит, объяснила представитель Министерства обороны Украины Галина Воловина.

Согласно разъяснению Воловиной, появление этого уведомления указывает на отсутствие в военном реестре сведений о военно-учетной специальности конкретного лица.

"Реестр не знает, какая у лица военно-учетная специальность как у военнообязанного", - отметила Воловина.

Это может указывать на необходимость пройти базовую военную подготовку, если иная военная специальность не была подтверждена.

