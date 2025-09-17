Практика судів
ChatGPT вимагатиме паспорт або ID-карту для визначення віку

11:50, 17 вересня 2025
Водночас реалізація ідеї передачі паспортних даних в Україні може наштовхнутися на ризики шахрайства.
OpenAI представила нову версію ChatGPT, розроблену спеціально для користувачів молодше 18 років, із функціями батьківського контролю. У блозі компанії генеральний директор Сем Альтман пояснив, що якщо система визначить, що користувач є неповнолітнім, він автоматично переключатиметься на адаптовану версію ChatGPT, яка блокує відвертий і сексуальний контент. У виняткових випадках, якщо є підозра, що підліток може завдати собі шкоди, OpenAI може звертатися до батьків або правоохоронних органів.

Для точнішого визначення віку компанія працює над новою технологією, але за відсутності чітких даних або в разі невизначеності чат-бот автоматично активує підлітковий режим. У деяких країнах користувачам може знадобитися надати паспорт або ID-карту для верифікації віку.

Ці зміни були анонсовані після позову від родини підлітка, яка звинуватила ChatGPT у причетності до його самогубства. OpenAI ще минулого місяця заявляла про плани впровадження батьківського контролю, а тепер розкрила деталі цієї функції. Вона дозволяє батькам:

  • пов’язувати свій обліковий запис із профілем дитини через електронну пошту;
  • встановлювати часові обмеження для використання чат-бота;
  • вимикати певні функції;
  • отримувати сповіщення, якщо система виявить ознаки гострого емоційного дистресу у підлітка;
  • налаштовувати, як чат-бот реагує на запити дитини.

ChatGPT доступний для користувачів від 13 років. Альтман назвав ці нововведення складними рішеннями, додавши, що після консультацій із експертами компанія вважає їх оптимальними.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

