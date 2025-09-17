ChatGPT будет требовать паспорт или ID-карту для определения возраста

В то же время реализация идеи передачи паспортных данных в Украине может столкнуться с рисками мошенничества.

OpenAI представила новую версию ChatGPT, разработанную специально для пользователей младше 18 лет, с функциями родительского контроля. В блоге компании генеральный директор Сэм Альтман объяснил, что если система определит, что пользователь является несовершеннолетним, он автоматически переключится на адаптированную версию ChatGPT, которая блокирует откровенный и сексуальный контент. В исключительных случаях, если есть подозрение, что подросток может нанести себе вред, OpenAI может обращаться к родителям или правоохранительным органам.

Для более точного определения возраста компания работает над новой технологией, но при отсутствии четких данных или в случае неопределенности чат-бот автоматически активирует подростковый режим. В некоторых странах пользователям может потребоваться предоставить паспорт или ID-карту для верификации возраста.

Эти изменения были анонсированы после иска от семьи подростка, которая обвинила ChatGPT в причастности к его самоубийству. OpenAI еще в прошлом месяце заявляла о планах внедрения родительского контроля, а теперь раскрыла детали этой функции. Она позволяет родителям:

связывать свою учетную запись с профилем ребенка через электронную почту;

устанавливать временные ограничения для использования чат-бота;

отключать определенные функции;

получать уведомления, если система обнаружит признаки острого эмоционального дистресса у подростка;

настраивать, как чат-бот реагирует на запросы ребенка.

ChatGPT доступен для пользователей от 13 лет. Альтман назвал эти нововведения сложными решениями, добавив, что после консультаций с экспертами компания считает их оптимальными.

