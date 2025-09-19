В Японії політичну партію очолить штучний інтелект

«Правою рукою» ШІ-лідера стане 25-річний аспірант.

У Японії політична партія «Шлях до відродження» заявила, що її новим лідером стане штучний інтелект. Про це повідомляє The Japan Times.

Партія з’явилася в січні 2024 року. Її створив колишній мер невеликого міста на заході Японії Сіндзі Ісімару. Незважаючи на відсутність чіткої програми, він зумів здивувати виборців — несподівано посів друге місце на виборах губернатора Токіо завдяки успішній онлайн-кампанії.

Втім, на цьогорічних виборах до верхньої палати парламенту партія не здобула жодного мандата, після чого Ісімару оголосив про відставку.

«Новим лідером буде штучний інтелект», — заявив на пресконференції аспірант Кіотського університету та дослідник у сфері ШІ Кокі Окумура, який формально виконуватиме роль керівника партії.

Поки що невідомо, коли саме та в якому форматі буде впроваджено ШІ.

Система не визначатиме політичний курс партії, але допомагатиме ухвалювати організаційні рішення — наприклад, щодо розподілу ресурсів між членами.

Окумура став переможцем внутрішньопартійного конкурсу на заміну Ісімару і тепер позиціонує себе як «асистента» нового лідера.

