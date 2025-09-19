В Японии политическую партию возглавит искусственный интеллект

«Правой рукой» ИИ-лидера станет 25-летний аспирант.

В Японии политическая партия «Путь к возрождению» заявила, что ее новым лидером станет искусственный интеллект. Об этом сообщает The Japan Times.

Партия появилась в январе 2024 года. Ее создал бывший мэр небольшого города на западе Японии Синдзи Исымару. Несмотря на отсутствие четкой программы, он сумел удивить избирателей — неожиданно занял второе место на выборах губернатора Токио благодаря успешной онлайн-кампании.

Однако на нынешних выборах в верхнюю палату парламента партия не получила ни одного мандата, после чего Исымару объявил об отставке.

«Новым лидером будет искусственный интеллект», — заявил на пресс-конференции аспирант Киотского университета и исследователь в сфере ИИ Коки Окумура, который формально будет исполнять роль руководителя партии.

Пока неизвестно, когда именно и в каком формате будет внедрен ИИ.

Система не будет определять политический курс партии, но поможет принимать организационные решения — например, по распределению ресурсов между членами.

Окумура стал победителем внутрипартийного конкурса на замену Исымару и теперь позиционирует себя как «ассистента» нового лидера.

