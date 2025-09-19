Практика судів
Вертоліт Трампа здійснив екстрену посадку біля Лутона — відома причина інциденту

19:25, 19 вересня 2025
Дональду Трампу довелось змінювати вертоліт через гідравлічну проблему.
Вертоліт Трампа здійснив екстрену посадку біля Лутона — відома причина інциденту
Вертоліт із президентом США Дональдом Трампом і його дружиною Меланією, які перебували у Великій Британії з дипломатичним візитом, робив екстрену посадку біля Лутона через гідравлічну проблему. Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що американський лідер і його дружина були змушені пересісти на інший вертоліт, прямуючи до лондонського аеропорту Станстед.

За словами прессекретарки Білого дому Керолайн Левітт, вертоліт, на борту якого перебував президент США, приземлився в аеропорту Лутон «через незначну гідравлічну проблему».

Вона підкреслила, що рішення було прийнято «з міркувань надзвичайної обережності».

Левітт додала, що Трамп безпечно сів на борт допоміжного гелікоптера. Його прибуття затрималося на кілька хвилин.

Нагадаємо, на днях Bloomberg виклало запис розмов диспетчерів, з яких випливає небезпечна ситуація з можливим зіткненням літака Дональда Трампа з пасажирським лайнером у той час, як він летів до Лондона для зустрічі з Кіром Стармером та Королем Великої Британії.

Копіювання інформації зі Спадкового реєстру і Реєстру довіреностей до тестового середовища системи е-нотаріату містить ознаки порушення нотаріальної таємниці — НПУ

У Нотаріальній палаті також звернули увагу, що на залучених до тестування е-нотаріату осіб не поширюється обов’язок дотримання нотаріальної таємниці.

