Вертолет Трампа совершил экстренную посадку возле Лутона — известна причина инцидента

19:25, 19 сентября 2025
Дональду Трампу пришлось менять вертолет из-за гидравлической проблемы.
Вертолет Трампа совершил экстренную посадку возле Лутона — известна причина инцидента
Вертолет с президентом США Дональдом Трампом и его супругой Меланией, которые находились в Великобритании с дипломатическим визитом, совершил экстренную посадку возле Лутона из-за гидравлической проблемы. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что американский лидер и его супруга были вынуждены пересесть на другой вертолет, направляясь в лондонский аэропорт Станстед.

По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, вертолет, на борту которого находился президент США, приземлился в аэропорту Лутон «из-за незначительной гидравлической проблемы».

Она подчеркнула, что решение было принято «из соображений чрезвычайной осторожности».

Левитт добавила, что Трамп безопасно пересел на борт вспомогательного вертолета. Его прибытие задержалось на несколько минут.

Напомним, на днях Bloomberg выложила запись разговоров диспетчеров, из которых следует опасная ситуация с возможным столкновением самолета Дональда Трампа с пассажирским лайнером, в то время как он летел в Лондон для встречи с Киром Стармером и Королем Великобритании.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

