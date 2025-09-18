Самолет Трампа чуть не столкнулся с пассажирским рейсом над Нью-Йорком

Пассажирский самолет авиакомпании Spirit Airlines слишком близко сблизился с Boeing 747, перевозившим Дональда Трампа в Лондон.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Пассажирский самолет Spirit Airlines стал опасно близок к самолету Air Force One, на котором находился президент США Дональд Трамп, во время полета над Нью-Йорком. Об этом сообщает Bloomberg.

Инцидент произошел, когда рейс Spirit 1300 (Airbus A321) из Форт-Лодердейла в Бостон пересекался с курсом президентского самолета Boeing 747 над Лонг-Айлендом. Авиадиспетчер подметил, что их высоты были подобны, а траектории сближались. Он неоднократно пытался предупредить пилотов Spirit изменить курс, отмечая их: «Внимание!».

Хотя самолеты оставались на расстоянии друг от друга и никогда не превышали пороги безопасности, это привлекло внимание в социальных сетях.

Федеральное управление гражданской авиации США заявило, что знает о сообщениях в социальных сетях об этом инциденте, и подтвердило, что никаких угроз безопасности не было.

В Spirit заявили, что рейс следовал процедурам и инструкциям авиадиспетчеров во время полета и благополучно приземлился в Бостоне. "Безопасность всегда является нашим главным приоритетом", - говорится в заявлении авиакомпании.

Подтверждение опасного сближения президентского самолета с рейсом Spirit впервые было опубликовано в медиа-приложении Bluesky. Аудиозаписью поделился юзер на платформе X.

На этой записи слышно, что диспетчер обратился к экипажу гражданского самолета: «Уверен, вы понимаете, кто это… Будьте внимательны, Spirit 1300, поверните направо на 20 градусов».

После того, как пилоты не ответили на указание, диспетчер повысил голос и повторил команду. «Spirit 1300 поверните вправо на 20 градусов. Немедленно», – сказал он.

Наконец, пилоты пассажирского самолета подтвердили смену маршрута.

Напомним, президент США Дональд Трамп вместе с первой леди Меланией прибыл в Лондон с государственным визитом.

Как ранее сообщалось, самолет, на борту которого находилась президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, был вынужден совершить посадку в аэропорту болгарского города Пловдив, используя бумажные карты из-за серьезных сбоев в работе GPS. Пилоты использовали бумажные карты для посадки.

Позднее в Flightradar опровергли сообщения о проблемах с GPS-сигналом на самолете президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен во время ее перелета в болгарский город Пловдив. «Мы видим сообщения в СМИ о помехах GPS, которые повлияли на самолет, перевозивший Урсулу фон дер Ляйен в (болгарский город) Пловдив (...) Транспондер самолета сообщал о хорошем качестве GPS-сигнала от взлета до посадки», – заявили в сервисе.

В то же время в Еврокомиссии подтвердили, что самолет Урсулы фон дер Ляйен столкнулся с помехами в работе GPS.

Кроме того, президент США Дональд Трамп отреагировал на случай GPS-сигнала на самолете фон дер Ляйен, указав, что «сам был бы счастлив», если его телефон не работал.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.