Літак Трампа ледь не зіткнувся з пасажирським рейсом над Нью-Йорком

08:09, 18 вересня 2025
Пасажирський літак авіакомпанії Spirit Airlines занадто близько зблизився з Boeing 747, який перевозив Дональда Трампа до Лондона.
Пасажирський літак Spirit Airlines став небезпечно близьким до літака Air Force One, на якому перебував президент США Дональд Трамп, під час польоту над Нью-Йорком. Про це повідомляє Bloomberg.

Інцидент стався, коли рейс Spirit 1300 (Airbus A321) з Форт-Лодердейла до Бостона перетинався з курсом президентського літака Boeing 747 над Лонг-Айлендом. Авіадиспетчер помітив, що їхні висоти були подібні, а траєкторії зближувалися. Він неодноразово намагався попередити пілотів Spirit змінити курс, дорікаючи їм: «Увага!».

Підтвердження небезпечного зближення президентського літака з рейсом Spirit вперше було опубліковано у медіа-додатку Bluesky. Аудіозаписом поділився користувач на платформі X.

На цьому записі чути, що диспетчер звернувся до екіпажу цивільного літака: «Впевнений, ви розумієте, хто це… Будьте уважні, Spirit 1300, поверніть праворуч на 20 градусів».

Після того, як пілоти не відповіли на вказівку, диспетчер підвищив голос і повторив команду. «Spirit 1300 поверніть праворуч на 20 градусів. Негайно», — сказав він.

Зрештою, пілоти пасажирського літака підтвердили зміну маршруту.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп разом із першою леді Меланією прибув до Лондона з державним візитом.

Як раніше повідомлялося, літак, на борту якого перебувала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, був змушений здійснити посадку в аеропорту болгарського міста Пловдив, використовуючи паперові карти через серйозні збої в роботі GPS. Пілоти використали паперові карти для посадки.

Згодом у Flightradar заперечили повідомлення про проблеми з GPS-сигналом на літаку президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн під час її перельоту до болгарського міста Пловдив. «Ми бачимо повідомлення в ЗМІ про перешкоди GPS, які вплинули на літак, що перевозив Урсулу фон дер Ляєн до (болгарського міста) Пловдив (...) Транспондер літака повідомляв про хорошу якість GPS-сигналу від зльоту до посадки», – заявили в сервісі.

Водночас у Європейській комісії підтвердили, що літак Урсули фон дер Ляєн зіткнувся з перешкодами в роботі GPS. 

Крім того, Дональд Трамп відреагував на випадок з GPS-сигналом на літаку фон дер Ляєн, вказавши, що «сам був би щасливий», якщо його телефон не працював.

США Дональд Трамп

