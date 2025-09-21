Велика Британія планує використати заморожені російські активи для кредитів Україні

Згідно з запропонованою схемою, Брюссель видав би Україні кредити, обмінявши російські кошти, пов’язані з замороженими активами, на безвідсоткові облігації.

Уряд Великої Британії розглядає можливість фінансування нової програми кредитів для України за рахунок мільярдів фунтів російських активів, заморожених у країні. Про це повідомляє Politico.

Міністерка фінансів Рейчел Рівз представила ініціативу на зустрічі міністрів фінансів ЄС у Копенгагені. Вона наголосила, що кредити надаватимуться виключно в межах міжнародного права, без остаточної конфіскації російських активів.

У Великій Британії наразі заблоковано близько 25 млрд фунтів стерлінгів активів РФ. Саме ці кошти можуть стати базою для британської програми «репараційних кредитів». Схема має працювати синхронно з аналогічною ініціативою ЄС.

ЄС пропонує видати Україні до 172 млрд євро кредитів, обмінявши заморожені російські кошти на облігації з нульовою відсотковою ставкою. Таким чином Брюссель сподівається уникнути звинувачень у прямій конфіскації, вказує видання.

Наразі у ЄС заморожено понад 185 млрд євро російських активів, більшість з яких зберігаються у бельгійському депозитарії Euroclear.

Водночас Euroclear попереджає, що будь-які кроки з використання цих активів можуть створити юридичні ризики та підірвати фінансову стабільність.

Рейчел Рівз підкреслила, що Велика Британія розглядатиме лише ті варіанти, які є «економічно та фінансово відповідальними».

Президентка Європейського центробанку Крістін Лагард також висловила обережність, заявивши, що ЄЦБ має «серйозні застереження» й вимагає чітких письмових гарантій перед ухваленням будь-якого рішення.

