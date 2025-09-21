Великобритания планирует использовать замороженные российские активы для кредитов Украине

Правительство Великобритании рассматривает возможность финансирования новой программы кредитов для Украины за счёт миллиардов фунтов российских активов, замороженных в стране. Об этом сообщает Politico.
Министр финансов Рэйчел Ривз представила инициативу на встрече министров финансов ЕС в Копенгагене. Она подчеркнула, что кредиты будут предоставляться исключительно в рамках международного права, без окончательной конфискации российских активов.
В Великобритании на данный момент заблокировано около 25 млрд фунтов стерлингов активов РФ. Именно эти средства могут стать базой для британской программы «репарационных кредитов». Схема должна работать синхронно с аналогичной инициативой ЕС.
ЕС предлагает выдать Украине до 172 млрд евро кредитов, обменяв замороженные российские средства на облигации с нулевой процентной ставкой. Таким образом Брюссель надеется избежать обвинений в прямой конфискации.
Сейчас в ЕС заморожено более 185 млрд евро российских активов, большинство из которых хранятся в бельгийском депозитарии Euroclear.
В то же время Euroclear предупреждает, что любые шаги по использованию этих активов могут создать юридические риски и подорвать финансовую стабильность.
Рэйчел Ривз подчеркнула, что Великобритания будет рассматривать только те варианты, которые являются «экономически и финансово ответственными».
Президент Европейского центробанка Кристин Лагард также выразила осторожность, заявив, что ЕЦБ имеет «серьёзные оговорки» и требует чётких письменных гарантий перед принятием любого решения.
