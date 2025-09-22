Практика судів
У Польщі назвали умови, за яких збиватимуть російські літаки

20:04, 22 вересня 2025
Прем’єр Польщі Дональд Туск сказав, що якщо літаки пролітають близько до кордонів країни, але їх не порушують, то такі ситуації потрібно уважно перевіряти й оцінювати, перш ніж реагувати.
Фото: Associated Press
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Польща не вагатиметься збивати об'єкти, які порушують її повітряний простір і становлять загрозу, але буде більш обережно підходити до ситуацій, які є менш однозначними, пише Reuters.

"Ми ухвалимо рішення збити об'єкти, що летять, коли вони порушать нашу територію і перебуватимуть над Польщею - тут абсолютно немає обговорення", - сказав Туск.

Однак він зазначив, що в менш однозначних випадках потрібна додаткова обережність.

"Коли ми маємо справу з ситуаціями, які не зовсім зрозумілі, такими як нещодавній політ російських винищувачів над платформою Petrobaltic - але без порушення, тому що це не наші територіальні води - ви справді маєте двічі подумати, перш ніж ухвалювати рішення, які можуть спровокувати дуже гостру фазу конфлікту", - пояснив прем'єр-міністр.

Туск заявив, що йому також потрібно бути впевненим, що Польща не залишиться наодинці, якщо конфлікт почне загострюватися.

"Я також повинен бути абсолютно впевненим... що всі союзники ставитимуться до цього так само, як і ми", — сказав він.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський закликав Польщу та Румунію збивати російські дрони разом з Україною.

Польща

