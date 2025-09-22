В Польше назвали условия, при которых будут сбивать российские самолеты

Премьер Польши Дональд Туск сказал, что если самолеты пролетают близко к границам страны, но их не нарушают, такие ситуации нужно внимательно проверять и оценивать, прежде чем реагировать.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша не будет колебаться сбивать объекты, которые нарушают ее воздушное пространство и представляют угрозу, но будет более осторожно подходить к ситуациям, которые менее однозначны, пишет Reuters.

"Мы примем решение сбить летящие объекты, когда они нарушат нашу территорию и будут находиться над Польшей - здесь абсолютно нет обсуждения", - сказал Туск.

Однако он отметил, что в менее однозначных случаях требуется дополнительная осторожность.

"Когда мы имеем дело с ситуациями, которые не совсем понятны, такими как недавний полет российских истребителей над платформой Petrobaltic - но без нарушения, потому что это не наши территориальные воды - вы действительно должны дважды подумать, прежде чем принимать решения, которые могут спровоцировать очень острую фазу конфликта", - пояснил.

Туск заявил, что ему также нужно быть уверенным, что Польша не останется в одиночестве, если конфликт станет обостряться.

"Я также должен быть абсолютно уверен... что все союзники будут относиться к этому так же, как и мы", — сказал он.

Напомним, Президент Владимир Зеленский призвал Польшу и Румынию сбивать российские дроны вместе с Украиной.

