Зеленський закликав Польщу та Румунію збивати російські дрони разом з Україною

Зеленський пропонує спільну протиповітряну оборону для захисту прикордонних регіонів.

Президент України Володимир Зеленський запропонував, аби Польща та Румунія долучилися до збивання російських дронів, щоб захистити як громадян України, так і власне населення.

За словами глави держави, спільне рішення України та Польщі щодо протидії загрозі російських дронів є справедливим. «Не тільки те, щоб дрон падав на голову українцям, щоб він не долетів до території Польщі, а щоб це були рішення, які робляться разом. Тобто у нас стоїть ППО - ми збиваємо все, що летить на нас і летить на Польщу. І так само Польща збиває літаками все, що летить на них, і те, що летить на нас», — пояснив Зеленський.

Він уточнив, що Польща може допомогти захищати західні регіони України, де є технічні можливості. «Або це може бути не тільки Польща, а й Румунія, на інших ми і не розраховуємо», — додав президент.

