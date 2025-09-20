Зеленский призвал Польшу и Румынию сбивать российские дроны вместе с Украиной

Зеленский предлагает совместную противовоздушную оборону для защиты приграничных регионов.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Польше и Румынии присоединиться к сбиванию российских дронов, чтобы защитить как граждан Украины, так и собственное население.

По словам главы государства, совместное решение Украины и Польши по противодействию угрозе российских дронов является справедливым. «Не только то, чтобы дрон падал на голову украинцам, чтобы он не долетел до территории Польши, а чтобы это были решения, которые принимаются вместе. То есть у нас стоит ПВО - мы сбиваем все, что летит на нас и летит на Польшу. И так же Польша сбивает самолетами все, что летит на них, и то, что летит на нас», — пояснил Зеленский.

Он уточнил, что Польша может помочь защищать западные регионы Украины, где есть технические возможности. «Или это может быть не только Польша, но и Румыния, на других мы и не рассчитываем», — добавил президент.

