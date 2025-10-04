У Тунісі чоловіка засудили до страти через пости у Facebook про президента

Туніський суд уперше виніс смертний вирок за пости у соцмережах.

У Тунісі суд виніс смертний вирок 51-річному чоловікові за публікації у Facebook, які визнали образливими для президента Каїса Саїда та такими, що нібито загрожують державній безпеці. Про це повідомляє Independent.

Засудженого, ім’я якого не розголошується, визнали винним за трьома статтями — спроба повалення державної влади, образа президента та поширення неправдивої інформації в інтернеті.

Суд заявив, що його пости «підбурювали до насильства й хаосу», порушуючи кримінальний кодекс і суперечливий закон про кіберзлочини №54, ухвалений у 2022 році.

Це — перший випадок смертного вироку за онлайн-висловлювання в Тунісі.

Хоча смертна кара залишається в туніському законодавстві, останню страту в країні здійснили ще у 1991 році.

За словами адвоката, його підзахисний — батько трьох дітей, який працював сезонним працівником і має інвалідність після виробничої травми. Захисник підкреслив, що чоловік належить до соціально вразливої групи і має невисокий рівень освіти.

«Більшість контенту він просто копіював із чужих сторінок, і багато постів взагалі не отримали жодної реакції. На суді він сказав, що хотів лише привернути увагу влади до своїх складних життєвих обставин, а не закликати до безладів», — зазначив адвокат.

Закон №54, на підставі якого винесли вирок, забороняє «створювати, поширювати чи публікувати фейкові новини», якщо це нібито завдає шкоди безпеці, обороні або «сіє страх серед населення».

