17-річний син легендарного боксера Артуро Гатті знайдений мертвим у Мехіко

Артуро Гатті-молодшого знайшли повішеним.

17-річного сина легендарного ексчемпіона світу з боксу Артуро Гатті знайшли мертвим у своїй орендованій квартирі в Мехіко. Про це повідомляє The Ring.

За даними численних ЗМІ, юний боксер Артуро Гатті-молодший був виявлений повішеним. Факт підтвердили його охоронець і друзі.

Влітку 2025 року юнак планував провести виставковий бій у Мексиці, але його ім'я зникло зі списку учасників боксерського вечора. Багато експертів вважали сина зірки боксу перспективним атлетом.

Артуро Гатті-старший помер у 2009 році, через два роки після завершення професійної кар'єри. Канадський боксер італійського походження був знайдений мертвим у готелі на бразильському курорті.

Слідство спочатку звинувачувало у вбивстві його дружину Амандину Родрігес, але згодом дійшло висновку про самогубство. Близькі Гатті найняли приватних детективів, які спростували версію самогубства та наполягали на вбивстві. Справа так і залишилася нерозкритою.

Гатті-старший завойовував титули чемпіона світу в двох вагових категоріях і чотири рази ставав лауреатом «бою року» за версією журналу The Ring (1997, 1998, 2002, 2003).

