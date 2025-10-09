17-летний сын легендарного боксера Артуро Гатти найден мертвым в Мехико

Артуро Гатти-младший найден повешенным.

Фото: The Ring

17-летний сын легендарного экс-чемпиона мира по боксу Артуро Гатти найден мертвым в своей съемной квартире в Мехико. Об этом сообщает The Ring.

По данным многочисленных СМИ, юный боксер Артуро Гатти-младший был обнаружен повешенным. Факт подтвердили его охранник и друзья.

Летом 2025 года юноша планировал провести выставочный бой в Мексике, но его имя исчезло из списка участников боксерского вечера. Многие эксперты считали сына звезды бокса перспективным атлетом.

Артуро Гатти-старший умер в 2009 году, через два года после завершения профессиональной карьеры. Канадский боксер итальянского происхождения был найден мертвым в отеле на бразильском курорте.

Следствие сначала обвиняло в убийстве его жену Амандину Родригес, но впоследствии пришло к выводу о самоубийстве. Близкие Гатти наняли частных детективов, которые опровергли версию самоубийства и настаивали на убийстве. Дело так и осталось нераскрытым.

Гатти-старший завоевывал титулы чемпиона мира в двух весовых категориях и четыре раза становился лауреатом «боя года» по версии журнала The Ring (1997, 1998, 2002, 2003).

