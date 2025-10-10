Другорядні дороги, транспорт, запаси – Балтійські країни готують плани масової евакуації на випадок війни з РФ

Естонія, Латвія та Литва передбачають сценарії нападу, диверсій і дезінформації.

Фото: Reuters

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Країни Балтії — Естонія, Латвія та Литва — розробляють плани масової евакуації населення на випадок війни з Росією. Про це повідомляє Reuters.

«Ми можемо побачити армію РФ біля наших кордонів з очевидною метою — захопити всі три країни Балтії за три дні або тиждень», — заявив голова Департаменту пожежної безпеки і порятунку Литви Ренатас Позела.

Окрім прямого нападу, країни готуються до диверсій проти комунікацій чи транспорту, масового напливу мігрантів, заворушень серед російськомовних меншин або фейкових новин, що можуть спровокувати паніку та втечу населення.

Через значні військові витрати Росії після вторгнення в Україну у 2022 році країни Балтії посилили планування цивільного захисту з травня, коли домовилися про співпрацю у цій сфері. Естонія, Латвія та Литва, які зазнали анексії Москвою під час Другої світової війни, подвоїли витрати на оборону після нападу Росії на Україну, попри її заперечення таких планів.

Позела зазначив, що можливий сценарій — поява російської армії вздовж кордонів Балтії з наміром швидкого захоплення країн. Інші сценарії включають саботаж, наплив мігрантів, заворушення серед російськомовних або дезінформацію, що спричиняє масові втечі.

«Ми говоримо про це щомісяця, щотижня — на роботі, скрізь», — розповів 31-річний волонтер Армінас Раудіс, який брав участь у навчаннях з евакуації у Литві. Хоча рольова гра у Вільнюсі передбачала евакуацію лише 100 осіб, за словами посадовців, плани, які тримаються в таємниці, розробляються для значно більшої кількості людей.

Позела уточнив, що близько 400 000 осіб, які проживають у межах 40 км від кордонів Росії та Білорусі, можуть бути евакуйовані. У місті Каунас планують розмістити 300 000 осіб у школах, університетах, церквах і на арені, де виступали Роббі Вільямс і Роджер Вотерс. Подібні заходи готують і в інших містах.

Місця збору, зокрема у Вільнюсі, визначено, підготовлено потяги та автобуси, а на складах зберігаються запаси, такі як туалетний папір і туристичні ліжка. Для тих, хто виїжджає на автомобілях, передбачено другорядні дороги, щоб звільнити основні маршрути для армії, а також карти з містами для пошуку притулку.

«Це дуже обнадійливий сигнал нашому суспільству, що ми готові та плануємо», — зазначив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис.

Жодна з країн Балтії не планує масового переміщення людей за кордон. Дві асфальтовані дороги та кілька лісових стежок з’єднують регіон із Польщею через Сувалкську протоку — вузьку ділянку між Росією та Білоруссю, де військова техніка матиме пріоритет над цивільними.

«Ми повинні враховувати ризик (Сувальської прогалини)», — заявив Івар Май, радник з питань евакуації Естонської рятувальної ради, вказуючи на можливість відрізання Балтії від НАТО. Естонія планує переселити 10% свого населення (1,4 млн осіб) до імпровізованих притулків, а багато хто переїде до родичів. У Нарві, де проживає 50 000 російськомовних, уряд допоможе перемістити щонайменше половину жителів.

У Латвії, за оцінками заступника голови Державної пожежно-рятувальної служби Іварса Накуртса, третина населення (1,9 млн осіб) може покинути домівки. «Ти все плануєш», — підкреслив він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.