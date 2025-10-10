Практика судов
  1. В мире

Второстепенные дороги, транспорт, запасы – Балтийские страны готовят планы массовой эвакуации на случай войны с РФ

14:09, 10 октября 2025
Эстония, Латвия и Литва предусматривают сценарии нападения, диверсий и дезинформации.
Второстепенные дороги, транспорт, запасы – Балтийские страны готовят планы массовой эвакуации на случай войны с РФ
Фото: Reuters
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Страны Балтии – Эстония, Латвия и Литва – разрабатывают планы массовой эвакуации населения на случай войны с Россией. Об этом сообщает Reuters.

«Мы можем увидеть армию РФ у наших границ с очевидной целью — захватить все три страны Балтии за три дня или неделю», — заявил глава Департамента пожарной безопасности и спасения Литвы Ренатас Позела.

Кроме прямого нападения, страны готовятся к диверсиям против коммуникаций или транспорта, массовому наплыву мигрантов, беспорядкам среди русскоязычных меньшинств или фейковым новостям, которые могут спровоцировать панику и бегство населения.

Из-за значительных военных расходов России после вторжения в Украину в 2022 году страны Балтии усилили планирование гражданской защиты с мая, когда договорились о сотрудничестве в этой сфере. Эстония, Латвия и Литва, которые подверглись аннексии Москвой во время Второй мировой войны, удвоили расходы на оборону после нападения России на Украину, несмотря на ее отрицание таких планов.

Позела отметил, что возможный сценарий — появление российской армии вдоль границ Балтии с намерением быстрого захвата стран. Другие сценарии включают саботаж, наплыв мигрантов, беспорядки среди русскоязычных или дезинформацию, вызывающую массовые бегства.

«Мы говорим об этом каждый месяц, каждую неделю — на работе, везде», — рассказал 31-летний волонтер Арминас Раудис, который участвовал в учениях по эвакуации в Литве. Хотя ролевая игра в Вильнюсе предусматривала эвакуацию только 100 человек, по словам чиновников, планы, которые держатся в секрете, разрабатываются для значительно большего количества людей.

Позела уточнил, что около 400 000 человек, проживающих в пределах 40 км от границ России и Беларуси, могут быть эвакуированы. В городе Каунас планируют разместить 300 000 человек в школах, университетах, церквях и на арене, где выступали Робби Уильямс и Роджер Уотерс. Подобные меры готовят и в других городах.

Места сбора, в частности в Вильнюсе, определены, подготовлены поезда и автобусы, а на складах хранятся запасы, такие как туалетная бумага и туристические кровати. Для тех, кто выезжает на автомобилях, предусмотрены второстепенные дороги, чтобы освободить основные маршруты для армии, а также карты с городами для поиска убежища.

«Это очень обнадеживающий сигнал нашему обществу, что мы готовы и планируем», — отметил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.

Ни одна из стран Балтии не планирует массового перемещения людей за границу. Две асфальтированные дороги и несколько лесных троп соединяют регион с Польшей через Сувалкский пролив — узкий участок между Россией и Беларусью, где военная техника будет иметь приоритет над гражданской.

«Мы должны учитывать риск (Сувальской прогалины)», — заявил Ивар Май, советник по вопросам эвакуации Эстонского спасательного совета, указывая на возможность отрезания Балтии от НАТО. Эстония планирует переселить 10% своего населения (1,4 млн человек) в импровизированные убежища, а многие переедут к родственникам. В Нарве, где проживает 50 000 русскоязычных, правительство поможет переместить не менее половины жителей.

В Латвии, по оценкам заместителя председателя Государственной пожарно-спасательной службы Иварса Накуртса, треть населения (1,9 млн человек) может покинуть свои дома. «Ты все планируешь», — подчеркнул он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

россия война Латвия Литва Эстония

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Высший совет правосудия возобновляет рассмотрение рекомендаций кандидатов на должности судей апелляционных судов

21 октября Совет правосудия попытается внести Президенту представления о назначении трех судей апелляционных судов.

Владимир Зеленский обсудил с главой Европейского центрального банка Кристин Лагард российские обстрелы и использование замороженных российских активов

«В Европе должна быть достаточная политическая воля, ведь именно там сосредоточена наибольшая часть этих активов», – отметил Президент Зеленский.

Кабмин утвердил порядок тренингов по кибергигиене для министров и депутатов

Цель – формирование у них практических навыков безопасного пользования интернетом.

УПК не содержит оговорок о необходимости привлечения защитника при сообщении лицу о подозрении – Верховный Суд

Отсутствие защитника во время сообщения осужденной о подозрении не влияет на законность этого процессуального действия, отметил Верховный Суд.

Если мы хотим специалистов высокого уровня в госсекторе, у них должна быть достойная зарплата, – Юлия Свириденко об идее ограничить зарплаты чиновников 80 тысячами грн

Юлия Свириденко, комментируя предложение ограничить зарплаты чиновников 80 тысячами грн, пояснила, что достойные зарплаты в госсекторе необходимы для поддержания профессионального уровня.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Заворотна
    Оксана Заворотна
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області