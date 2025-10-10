Второстепенные дороги, транспорт, запасы – Балтийские страны готовят планы массовой эвакуации на случай войны с РФ

Эстония, Латвия и Литва предусматривают сценарии нападения, диверсий и дезинформации.

Страны Балтии – Эстония, Латвия и Литва – разрабатывают планы массовой эвакуации населения на случай войны с Россией. Об этом сообщает Reuters.

«Мы можем увидеть армию РФ у наших границ с очевидной целью — захватить все три страны Балтии за три дня или неделю», — заявил глава Департамента пожарной безопасности и спасения Литвы Ренатас Позела.

Кроме прямого нападения, страны готовятся к диверсиям против коммуникаций или транспорта, массовому наплыву мигрантов, беспорядкам среди русскоязычных меньшинств или фейковым новостям, которые могут спровоцировать панику и бегство населения.

Из-за значительных военных расходов России после вторжения в Украину в 2022 году страны Балтии усилили планирование гражданской защиты с мая, когда договорились о сотрудничестве в этой сфере. Эстония, Латвия и Литва, которые подверглись аннексии Москвой во время Второй мировой войны, удвоили расходы на оборону после нападения России на Украину, несмотря на ее отрицание таких планов.

«Мы говорим об этом каждый месяц, каждую неделю — на работе, везде», — рассказал 31-летний волонтер Арминас Раудис, который участвовал в учениях по эвакуации в Литве. Хотя ролевая игра в Вильнюсе предусматривала эвакуацию только 100 человек, по словам чиновников, планы, которые держатся в секрете, разрабатываются для значительно большего количества людей.

Позела уточнил, что около 400 000 человек, проживающих в пределах 40 км от границ России и Беларуси, могут быть эвакуированы. В городе Каунас планируют разместить 300 000 человек в школах, университетах, церквях и на арене, где выступали Робби Уильямс и Роджер Уотерс. Подобные меры готовят и в других городах.

Места сбора, в частности в Вильнюсе, определены, подготовлены поезда и автобусы, а на складах хранятся запасы, такие как туалетная бумага и туристические кровати. Для тех, кто выезжает на автомобилях, предусмотрены второстепенные дороги, чтобы освободить основные маршруты для армии, а также карты с городами для поиска убежища.

«Это очень обнадеживающий сигнал нашему обществу, что мы готовы и планируем», — отметил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.

Ни одна из стран Балтии не планирует массового перемещения людей за границу. Две асфальтированные дороги и несколько лесных троп соединяют регион с Польшей через Сувалкский пролив — узкий участок между Россией и Беларусью, где военная техника будет иметь приоритет над гражданской.

«Мы должны учитывать риск (Сувальской прогалины)», — заявил Ивар Май, советник по вопросам эвакуации Эстонского спасательного совета, указывая на возможность отрезания Балтии от НАТО. Эстония планирует переселить 10% своего населения (1,4 млн человек) в импровизированные убежища, а многие переедут к родственникам. В Нарве, где проживает 50 000 русскоязычных, правительство поможет переместить не менее половины жителей.

В Латвии, по оценкам заместителя председателя Государственной пожарно-спасательной службы Иварса Накуртса, треть населения (1,9 млн человек) может покинуть свои дома. «Ты все планируешь», — подчеркнул он.

