НАТО розпочинає ядерні навчання Steadfast Noon 2025

11:06, 13 жовтня 2025
Участь візьмуть 2000 військових і понад 70 літаків.
НАТО розпочинає ядерні навчання Steadfast Noon 2025
З 13 жовтня НАТО розпочинає щорічні навчання з ядерного стримування Steadfast Noon, які триватимуть два тижні. За інформацією командування Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі, до маневрів залучать близько 2000 військовослужбовців.

У повітряній фазі навчань будуть задіяні понад 70 літаків, зокрема німецькі винищувачі, здатні транспортувати американські ядерні бомби, розміщені в Європі. Основні дії відбуватимуться в повітряному просторі над Північним морем, із залученням авіабази Волкел у Нідерландах, а також баз у Кляйне-Брогелі (Бельгія), Лейкенхіті (Велика Британія) та Скрідструпі (Данія). Бундесвер надасть три літаки Tornado, обладнані для скидання американських атомних бомб, і чотири літаки Eurofighter.

Деталі сценарію навчань залишаються суворо засекреченими, і НАТО не розкриває конкретної інформації.

Альянс підкреслив, що Steadfast Noon — це плановий захід, не пов’язаний із нещодавніми порушеннями повітряного простору російськими літаками чи іншими провокаціями.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зазначив: «Авіабаза Фолькель тут, у Нідерландах, є частиною ядерних навчань НАТО «Стедфаст Нун», які розпочнуться 13 жовтня. Ми побачимо, як у навчаннях візьмуть участь літаки, такі як дуже вражаючий голландський F-35A позаду мене, а також літаки з усього Альянсу. Важливо сказати, що ці навчання проводяться щорічно. Це щорічні тренування, і вони регулярні. І нам потрібно робити це, тому що це допомагає нам переконатися, що наші ядерні сили стримування залишаються максимально надійними, безпечними, надійними та ефективними. Це також надсилає чіткий сигнал будь-якому потенційному супротивнику, що ми будемо і можемо захистити всіх союзників від усіх загроз. Я щиро хочу сказати всім учасникам: бажаю вам успіхів у навчаннях, чудово, що ви це робите. Це дуже важливо».

НАТО ядерна зброя

