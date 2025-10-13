Практика судов
НАТО начинает ядерные учения Steadfast Noon 2025

11:06, 13 октября 2025
В них примут участие 2000 военных и более 70 самолетов.
НАТО начинает ядерные учения Steadfast Noon 2025
С 13 октября НАТО начинает ежегодные учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon, которые продлятся две недели. По информации командования Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, к маневрам привлекут около 2000 военнослужащих.

В воздушной фазе учений будут задействованы более 70 самолетов, в частности немецкие истребители, способные транспортировать американские ядерные бомбы, размещенные в Европе. Основные действия будут происходить в воздушном пространстве над Северным морем, с привлечением авиабазы Волкел в Нидерландах, а также баз в Кляйне-Брогели (Бельгия), Лейкенхите (Великобритания) и Скридструпе (Дания). Бундесвер предоставит три самолета Tornado, оборудованные для сброса американских атомных бомб, и четыре самолета Eurofighter.

Детали сценария учений остаются строго засекреченными, и НАТО не раскрывает конкретной информации.

Альянс подчеркнул, что Steadfast Noon — это плановое мероприятие, не связанное с недавними нарушениями воздушного пространства российскими самолетами или другими провокациями.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил: «Авиабаза Фолькель здесь, в Нидерландах, является частью ядерных учений НАТО «Стедфаст Нун», которые начнутся 13 октября. Мы увидим, как в учениях примут участие самолеты, такие как очень впечатляющий голландский F-35A позади меня, а также самолеты со всего Альянса. Важно сказать, что эти учения проводятся ежегодно. Это ежегодные тренировки, и они регулярны. И нам нужно делать это, потому что это помогает нам убедиться, что наши ядерные силы сдерживания остаются максимально надежными, безопасными, надежными и эффективными. Это также посылает четкий сигнал любому потенциальному противнику, что мы будем и можем защитить всех союзников от всех угроз. Я искренне хочу сказать всем участникам: желаю вам успехов в учениях, замечательно, что вы это делаете. Это очень важно».

