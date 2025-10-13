Нобелівську премію з економіки-2025 отримали Джоель Мокір, Філіп Агіон та Пітер Ховітт

Дослідники отримали Нобелівську премію з економіки-2025 «за дослідження зв'язку між економічним зростанням та технологічним розвитком».

Фото: Getty Images

Названо лауреатів Нобелівської премії з економіки-2025. Її присудили Джоелю Мокіру, Філіпу Агіону та Пітеру Ховітту. Про це повідомив Фонд Нобеля.

Американець Мокір отримав премію за «за визначення передумов сталого зростання за допомогою технологічного прогресу».

А француз Агіон та американець Ховітт «за теорію сталого зростання за допомогою творчої руйнації».

Так, Мокір використав історичні джерела, щоб з’ясувати, як стало можливим стале економічне зростання - коли воно перетворилося на "нову норму". Він показав, що для безперервного процесу інновацій недостатньо просто знати, що щось працює - потрібно також розуміти, чому воно працює, мати наукове пояснення.

Агіон і Ховітт також досліджували механізми сталого зростання.

Раніше Нобелівський комітет підтвердив розслідування можливого витоку інформації про лауреата цьогорічної премії миру.

