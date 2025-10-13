Практика судов
Нобелевскую премию по экономике 2025 года получили Джоэль Мокир, Филип Агион и Питер Ховитт

13:45, 13 октября 2025
Исследователи получили Нобелевскую премию по экономике-2025 «за исследование связи между экономическим ростом и технологическим развитием».
Нобелевскую премию по экономике 2025 года получили Джоэль Мокир, Филип Агион и Питер Ховитт
Фото: Getty Images
Названы лауреаты Нобелевской премии по экономике 2025 года. Ее присудили Джоэлю Мокиру, Филипу Агиону и Питеру Ховитту. Об этом сообщил Нобелевский фонд.

Американец Мокир получил премию «за определение предпосылок устойчивого роста с помощью технологического прогресса».

А француз Агион и американец Ховитт — «за теорию устойчивого роста посредством творческого разрушения».

Так, Мокир использовал исторические источники, чтобы выяснить, как стало возможным устойчивое экономическое развитие — когда оно превратилось в «новую норму». Он показал, что для непрерывного процесса инноваций недостаточно просто знать, что что-то работает — необходимо также понимать, почему это работает, иметь научное объяснение.

Агион и Ховитт также исследовали механизмы устойчивого роста.

Ранее Нобелевский комитет подтвердил расследование возможной утечки информации о лауреате нынешней премии мира.

