Практика судов
  В мире

Нобелевский комитет подтвердил расследование возможной утечки информации о лауреате нынешней премии мира

07:00, 12 октября 2025
Нобелевский институт расследует возможную утечку информации о лауреате премии мира после резкого скачка ставок на пользу Марии Корины Мачадо.
Источник фото: Нобелевский комитет
Организаторы Нобелевской премии мира начали расследование возможной утечки информации после того, как онлайн-ставки на Polymarket резко выросли в пользу лидера венесуэльской оппозиции Марии Корины Мачадо за несколько часов до официального объявления ее победительницей. Об этом сообщает Financial Times.

Как стало известно, ставки на Марию Мачадо выросли в 8 раз до объявления победителя.

По данным издания, шансы Мачадо на Polymarket до полуночи по времени Осло составляли всего 3,7%, однако за несколько минут подскочили до 73,5% — незадолго до того, как комитет официально объявил ее лауреатом Нобелевской премии мира 2025 года.

Значительные колебания начались после того, как новый пользователь под ником «6741» сделал ставку в $1 500 в пользу Мачадо и одновременно поставил $1 085 против одного из фаворитов — Службы чрезвычайного реагирования Судана, свидетельствуют данные Polymarket.

Polymarket — это криптовалютный рынок прогнозов, который, подобно бирже, отражает действия трейдеров, а не решения букмекеров.

Таким образом, Нобелевский институт подтвердил после сообщений СМИ, что проводит проверку.

Решение о лауреате принимал комитет из пяти человек — трех бывших министров, правозащитника и эксперта по международным отношениям — все из Норвегии. Окончательное решение было принято в понедельник, а Мачадо сообщили о победе всего за несколько минут до объявления в пятницу.

Перед церемонией аналитики прогнозировали победу таких организаций, как Служба чрезвычайного реагирования Судана или структуры ООН. А Дональд Трамп, который активно заявлял, что заслуживает премию, считался одним из фаворитов букмекеров.

Накануне объявления, в четверг, Трамп имел 4,4% шансов на победу, а Мачадо — лишь 0,6%, согласно данным Polymarket.

Всего на ставки с участием Мачадо пришлось $2,2 млн, тогда как на Трампа — $13,9 млн, а на все варианты вместе — более $21 млн.

В предыдущие годы также фиксировались подозрения относительно утечек информации — в частности, когда норвежские СМИ преждевременно сообщали о награждении Барака Обамы или Европейского Союза. Однако такие практики, по данным FT, были прекращены в последние годы.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», лидер венесуэльской оппозиции Мария Мачадо получила Нобелевскую премию мира. В Белом доме обиделись, что Нобелевскую премию мира присудили не Дональду Трампу.

Норвегия

