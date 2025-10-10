Нобелевский комитет расследует утечку информации о премии мира для Марии Мачадо

Ставки на Марию Мачадо выросли в 8 раз перед объявлением победителя.

Норвежский Нобелевский комитет начал проверку возможной утечки информации о присуждении Нобелевской премии мира венесуэльской оппозиционерке Марии Корине Мачадо после аномального роста ставок на платформе Polymarket. Об этом сообщают The Financial Times и Bloomberg.

Ставки на Мачадо, которая получила премию 2025 года за борьбу за демократию в Венесуэле, выросли с 3,7% до 31,5% за несколько часов до объявления. Один трейдер под ником dirtycup поставил $70 тыс. на ее победу, заработав около $30 тыс. прибыли. Три аккаунта, делавшие ставки преимущественно на Мачадо, получили в сумме $90 тыс., сообщили местные газеты Aftenposten и Finansavisen.

«Мы относимся к этому очень серьезно. Похоже, мы стали жертвой преступника, который хочет заработать деньги на нашей информации», — заявил директор Норвежского Нобелевского института Кристиан Берг Харпвикен.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», лидер венесуэльской оппозиции Мария Мачадо получила Нобелевскую премию мира. В Белом доме обиделись, что Нобелевскую премию мира присудили не Дональду Трампу.

