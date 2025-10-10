Нобелівський комітет розслідує витік інформації про премію миру для Марії Мачадо

Ставки на Марію Мачадо зросли у 8 разів перед оголошенням переможця.

Норвезький Нобелівський комітет розпочав перевірку можливого витоку інформації про присудження Нобелівської премії миру венесуельській опозиціонерці Марії Коріні Мачадо після аномального зростання ставок на платформі Polymarket. Про це повідомляє The Financial Times та Bloomberg.

Ставки на Мачадо, яка отримала премію 2025 року за боротьбу за демократію у Венесуелі, зросли з 3,7% до 31,5% за кілька годин до оголошення. Один трейдер під ніком dirtycup поставив $70 тис. на її перемогу, заробивши близько $30 тис. прибутку. Три акаунти, що робили ставки переважно на Мачадо, отримали сумарно $90 тис., повідомили місцеві газети Aftenposten та Finansavisen.

«Ми ставимося до цього дуже серйозно. Схоже, ми стали жертвою злочинця, який хоче заробити гроші на нашій інформації», — заявив директор Норвезького Нобелівського інституту Крістіан Берг Харпвікен.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Лідерка венесуельської опозиції Марія Мачадо отримала Нобелівську премію миру. У Білому домі образилися, що Нобелівську премію миру присудили не Дональду Трампу.

