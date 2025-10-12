Практика судів
  1. У світі

Нобелівський комітет підтвердив розслідування можливого витоку інформації про лауреата цьогорічної премії миру

07:00, 12 жовтня 2025
Нобелівський інститут розслідує можливий витік інформації про лауреата премії миру після різкого стрибка ставок на користь Марії Коріни Мачадо.
Нобелівський комітет підтвердив розслідування можливого витоку інформації про лауреата цьогорічної премії миру
Джерело фото: Нобелівський комітет
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Організатори Нобелівської премії миру розпочали розслідування можливого витоку інформації після того, як онлайн-ставки на Polymarket різко зросли на користь лідерки венесуельської опозиції Марії Коріни Мачадо за кілька годин до офіційного оголошення її переможницею. Про це повідомляє Financial Times.

Як стало відомо, ставки на Марію Мачадо зросли у 8 разів перед оголошенням переможця.

За даними видання, шанси Мачадо на Polymarket до півночі за часом Осло становили лише 3,7%, однак за кілька хвилин підскочили до 73,5% — незадовго до того, як комітет офіційно оголосив її лауреаткою Нобелівської премії миру 2025 року.

Значні коливання почалися після того, як новий користувач під ніком «6741» зробив ставку $1 500 на користь Мачадо та водночас поставив $1 085 проти одного з фаворитів — Служби надзвичайного реагування Судану, свідчать дані Polymarket.

Polymarket — це криптовалютний ринок прогнозування, який, подібно до біржі, відображає дії трейдерів, а не рішення букмекерів.

Таким чином, Нобелівський інститут підтвердив, після повідомлень ЗМІ, що проводить перевірку.

Рішення щодо лауреата ухвалював комітет із п’яти осіб — трьох колишніх міністрів, правозахисника та експерта з міжнародних відносин — усі з Норвегії. Остаточне рішення було прийняте в понеділок, а Мачадо повідомили про перемогу лише за кілька хвилин до оголошення в п’ятницю.

Перед церемонією аналітики прогнозували перемогу таких організацій, як Служба надзвичайного реагування Судану або структури ООН. А Дональд Трамп, який активно заявляв, що заслуговує на премію, вважався одним із фаворитів букмекерів.

Напередодні оголошення, у четвер Трамп мав 4,4% шансів на перемогу, а Мачадо лише 0,6%, згідно з даними Polymarket.

Загалом на ставки за участю Мачадо припало $2,2 млн, тоді як на Трампа — $13,9 млн, а на всі варіанти разом — понад $21 млн.

У попередні роки також фіксувалися підозри щодо витоків інформації — зокрема, коли норвезькі ЗМІ достроково повідомляли про нагородження Барака Обами чи Європейського Союзу. Однак такі практики, за даними FT, були припинені останнім часом.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Лідерка венесуельської опозиції Марія Мачадо отримала Нобелівську премію миру. У Білому домі образилися, що Нобелівську премію миру присудили не Дональду Трампу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Норвегія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ВККС потрібно додатково 37 млн грн на 2026 рік порівняно з пропозицією, яку дав Мінфін у проекті бюджету

30,4 млн грн потрібно додатково на оплату праці Вищій кваліфікаційній комісії суддів.

Верховна Рада схвалила законопроект про посилення заходів державного нагляду за бізнесом

У КАСУ встановлять процедуру скороченого провадження у справах за зверненням органів державного нагляду і контролю до суду щодо вжиття заходів реагування і зобов’язання суб’єктів господарювання допустити посадових осіб органів державного нагляду.

Кіберсили ЗСУ зможуть залучати кіберрезервістів без статусу військовослужбовців – Верховна Рада схвалила законопроект

Кіберсили будуть діяти під безпосереднім військовим керівництвом Головнокомандувача ЗСУ, а на політичному рівні – під загальним керівництвом Президента Володимира Зеленського.

«Ви не орган і не установа системи правосуддя», — між ДСА та Радою суддів України виник новий конфлікт

У Раді суддів України запідозрили, що ДСА таємно проводить «підривну діяльність» проти суддівського самоврядування.

Україна буде далі проводити реформи, не чекаючи рішень Євросоюзу про відкриття переговорних кластерів – Тарас Качка

Лідери ЄС поки не наважилися відкрити переговорні розділи про вступ України, але Україна буде далі проводити реформи, яких вимагають партнери.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Грищук
    Оксана Грищук
    суддя Конституційного Суду України