Нобелівський комітет підтвердив розслідування можливого витоку інформації про лауреата цьогорічної премії миру

Організатори Нобелівської премії миру розпочали розслідування можливого витоку інформації після того, як онлайн-ставки на Polymarket різко зросли на користь лідерки венесуельської опозиції Марії Коріни Мачадо за кілька годин до офіційного оголошення її переможницею. Про це повідомляє Financial Times.

Як стало відомо, ставки на Марію Мачадо зросли у 8 разів перед оголошенням переможця.

За даними видання, шанси Мачадо на Polymarket до півночі за часом Осло становили лише 3,7%, однак за кілька хвилин підскочили до 73,5% — незадовго до того, як комітет офіційно оголосив її лауреаткою Нобелівської премії миру 2025 року.

Значні коливання почалися після того, як новий користувач під ніком «6741» зробив ставку $1 500 на користь Мачадо та водночас поставив $1 085 проти одного з фаворитів — Служби надзвичайного реагування Судану, свідчать дані Polymarket.

Polymarket — це криптовалютний ринок прогнозування, який, подібно до біржі, відображає дії трейдерів, а не рішення букмекерів.

Таким чином, Нобелівський інститут підтвердив, після повідомлень ЗМІ, що проводить перевірку.

Рішення щодо лауреата ухвалював комітет із п’яти осіб — трьох колишніх міністрів, правозахисника та експерта з міжнародних відносин — усі з Норвегії. Остаточне рішення було прийняте в понеділок, а Мачадо повідомили про перемогу лише за кілька хвилин до оголошення в п’ятницю.

Перед церемонією аналітики прогнозували перемогу таких організацій, як Служба надзвичайного реагування Судану або структури ООН. А Дональд Трамп, який активно заявляв, що заслуговує на премію, вважався одним із фаворитів букмекерів.

Напередодні оголошення, у четвер Трамп мав 4,4% шансів на перемогу, а Мачадо лише 0,6%, згідно з даними Polymarket.

Загалом на ставки за участю Мачадо припало $2,2 млн, тоді як на Трампа — $13,9 млн, а на всі варіанти разом — понад $21 млн.

У попередні роки також фіксувалися підозри щодо витоків інформації — зокрема, коли норвезькі ЗМІ достроково повідомляли про нагородження Барака Обами чи Європейського Союзу. Однак такі практики, за даними FT, були припинені останнім часом.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Лідерка венесуельської опозиції Марія Мачадо отримала Нобелівську премію миру. У Білому домі образилися, що Нобелівську премію миру присудили не Дональду Трампу.

