ChatGPT йде з WhatsApp: OpenAI закриває роботу чат-бота з 15 січня 2026 року

Користувачам пропонують перенести історію чатів до облікового запису ChatGPT.

Компанія OpenAI повідомила, що чат-бот ChatGPT припинить роботу в месенджері WhatsApp 15 січня 2026 року через зміни в політиці та умовах платформи Meta.

Для збереження історії спілкування з чат-ботом OpenAI рекомендує користувачам створити обліковий запис у ChatGPT і прив’язати його до WhatsApp через профіль контакту 1-800-ChatGPT у месенджері.

Після прив’язки номер телефону буде пов’язаний з обліковим записом ChatGPT, а попередні розмови з WhatsApp з’являться в історії чат-бота в додатках для iOS, Android або у вебверсії.

OpenAI зазначила, що з моменту запуску в грудні 2024 року понад 50 мільйонів користувачів використовували ChatGPT у WhatsApp для спілкування, творчості та навчання, але подальша робота чат-бота в месенджері стане неможливою.

«Хоча ми б воліли продовжувати працювати з вами у WhatsApp, ми прагнемо зробити перехід якомога простішим для всіх наших користувачів», — заявили в OpenAI.

