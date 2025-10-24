ChatGPT уходит из WhatsApp: OpenAI закрывает работу чат-бота с 15 января 2026 года

Пользователям предлагают перенести историю чатов в учетную запись ChatGPT.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Компания OpenAI сообщила, что чат-бот ChatGPT прекратит работу в мессенджере WhatsApp 15 января 2026 года из-за изменений в политике и условиях платформы Meta.

Для сохранения истории общения с чат-ботом OpenAI рекомендует пользователям создать учетную запись в ChatGPT и привязать ее к WhatsApp через профиль контакта 1-800-ChatGPT в мессенджере.

После привязки номер телефона будет связан с учетной записью ChatGPT, а предыдущие разговоры с WhatsApp появятся в истории чат-бота в приложениях для iOS, Android или в веб-версии.

OpenAI отметила, что с момента запуска в декабре 2024 года более 50 миллионов пользователей использовали ChatGPT в WhatsApp для общения, творчества и обучения, но дальнейшая работа чат-бота в мессенджере станет невозможной.

«Хотя мы бы предпочли продолжать работать с вами в WhatsApp, мы стремимся сделать переход как можно более простым для всех наших пользователей», — заявили в OpenAI.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.