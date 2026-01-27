Рекордне наближення до Апокаліпсису: Годинник Судного дня показав 85 секунд до опівночі

Вчені встановили новий час на Годиннику Судного дня.

Фото: CNN

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У США Годинник Судного дня встановили на позначці 85 секунд до Опівночі – найнижчий показник за всю історію його існування. Про це повідомляє CNN.

Для порівняння, у 2025 році стрілки Годинника показували 89 секунд, у 2023–2024 роках – 90 секунд, а у 2022 році через вторгнення Росії в Україну вони пересунулися одразу на 10 секунд. Кожна секунда символізує відстань до гіпотетичного знищення людства через власноруч створені загрози.

Президент і генеральний директор Bulletin Александра Белл зазначила, що ризики через ядерну зброю, зміни клімату та революційні технології зростають, а часу на їх подолання залишається обмаль.

Що таке Годинник Судного дня

Годинник Судного дня (Doomsday Clock) заснований у 1947 році американськими вченими, серед яких були Альберт Енштейн та Роберт Оппенгеймер, і слугує індикатором глобальних загроз. Його стрілки щороку пересувають залежно від міжнародної ситуації та світових подій.

Спочатку Годинник оцінював ризики ядерної війни. З 2007 року додалася оцінка кліматичних змін, а згодом – новітніх технологій, зокрема штучного інтелекту. При цьому творці Годинника наголошують: він не вимірює точний рівень загрози, а покликаний стимулювати дискусії про способи подолання глобальних ризиків.

Найбільш безпечним для людства період Годинник був у 1991 році після підписання угоди США і СРСР про скорочення ядерної зброї – тоді стрілки показували 17 хвилин до Опівночі. З того часу стрілки поступово наближаються до символічного кінця світу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.