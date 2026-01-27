  1. У світі

Рекордне наближення до Апокаліпсису: Годинник Судного дня показав 85 секунд до опівночі

21:21, 27 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Вчені встановили новий час на Годиннику Судного дня.
Рекордне наближення до Апокаліпсису: Годинник Судного дня показав 85 секунд до опівночі
Фото: CNN
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У США Годинник Судного дня встановили на позначці 85 секунд до Опівночі – найнижчий показник за всю історію його існування. Про це повідомляє CNN.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Для порівняння, у 2025 році стрілки Годинника показували 89 секунд, у 2023–2024 роках – 90 секунд, а у 2022 році через вторгнення Росії в Україну вони пересунулися одразу на 10 секунд. Кожна секунда символізує відстань до гіпотетичного знищення людства через власноруч створені загрози.

Президент і генеральний директор Bulletin Александра Белл зазначила, що ризики через ядерну зброю, зміни клімату та революційні технології зростають, а часу на їх подолання залишається обмаль.

Що таке Годинник Судного дня

Годинник Судного дня (Doomsday Clock) заснований у 1947 році американськими вченими, серед яких були Альберт Енштейн та Роберт Оппенгеймер, і слугує індикатором глобальних загроз. Його стрілки щороку пересувають залежно від міжнародної ситуації та світових подій.

Спочатку Годинник оцінював ризики ядерної війни. З 2007 року додалася оцінка кліматичних змін, а згодом – новітніх технологій, зокрема штучного інтелекту. При цьому творці Годинника наголошують: він не вимірює точний рівень загрози, а покликаний стимулювати дискусії про способи подолання глобальних ризиків.

Найбільш безпечним для людства період Годинник був у 1991 році після підписання угоди США і СРСР про скорочення ядерної зброї – тоді стрілки показували 17 хвилин до Опівночі. З того часу стрілки поступово наближаються до символічного кінця світу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ПФУ перевірятиме суми пенсійних зборів за нотаріальними договорами

Законопроєкт передбачає, що нотаріуси надаватимуть інформацію про суми оформлених договорів, що дозволить ПФУ контролювати повноту нарахування пенсійних внесків.

Верховна Рада планує посилити судовий захист у справах про зниклих безвісти: що зміниться

Верховна Рада планує спростити шлях до визнання особи безвісно відсутньою під час війни.

Рада хоче заборонити зменшення зарплати без згоди працівника: законопроект

Комітет Верховної Ради розглядатиме законопроєкт, який може суттєво обмежити можливості роботодавців односторонньо змінювати умови оплати праці.

Блокування транзиту та заборона повернення платежів – Рада ініціює нові повноваження для митних органів

Верховна рада готує нові правила гри для підсанкційного бізнесу – митниця отримає право відмовляти у прийнятті декларацій та оформленні товарів.

Соцдопомога і пенсія: у Раді пропонують закріпити право дітей з інвалідністю на дві виплати одразу

Пенсію та соціальну допомогу для дітей з інвалідністю й осіб з інвалідністю з дитинства призначатимуть одночасно — за умови подання заяви.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]