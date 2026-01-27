Рекордное приближение к Апокалипсису: Часы Судного дня показали 85 секунд до полуночи

Ученые установили новое время на Часах Судного дня.

Фото: CNN

В США Часы Судного дня установили на отметке 85 секунд до полуночи – самый низкий показатель за всю историю его существования. Об этом сообщает CNN.

Для сравнения, в 2025 году стрелки Часов показывали 89 секунд, в 2023–2024 годах – 90 секунд, а в 2022 году из-за вторжения России в Украину они сдвинулись сразу на 10 секунд. Каждая секунда символизирует расстояние до гипотетического уничтожения человечества из-за созданных им самим угроз.

Президент и генеральный директор Bulletin Александра Белл отметила, что риски из-за ядерного оружия, изменения климата и революционных технологий растут, а времени на их преодоление остается мало.

Что такое Часы Судного дня

Часы Судного дня (Doomsday Clock) основаны в 1947 году американскими учеными, среди которых были Альберт Эйнштейн и Роберт Оппенгеймер, и служат индикатором глобальных угроз. Их стрелки ежегодно перемещают в зависимости от международной ситуации и мировых событий.

Изначально Часы оценивали риски ядерной войны. С 2007 года добавилась оценка климатических изменений, а впоследствии – новейших технологий, в частности искусственного интеллекта. При этом создатели Часов подчеркивают: они не измеряют точный уровень угрозы, а призваны стимулировать дискуссии о способах преодоления глобальных рисков.

Наиболее безопасным для человечества период Часы были в 1991 году после подписания соглашения США и СССР о сокращении ядерного оружия – тогда стрелки показывали 17 минут до полуночи. С тех пор стрелки постепенно приближаются к символическому концу света.

