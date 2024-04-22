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У Держприкордонслужбі розповіли, які суми платять ухилянти за незаконний перетин кордону

21:10, 22 квітня 2024
Чоловіки платять від $3 000 до $10 000 організаторам за нелегальний перетин кордону, які залучають підлітків як провідників.
У Держприкордонслужбі розповіли, які суми платять ухилянти за незаконний перетин кордону
Ілюстративне фото \ Джерело: Держприкордонслужба
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В Україні ухилянти платять від 3 до 10 тисяч доларів за нелегальний перетин кордону. Про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

Він додав, що часто до протизаконної схеми залучають підлітків — як провідників.

Демченко зазначив, що після затримання порушників правоохоронці намагаються встановити організаторів нелегальної схеми переправлення через держкордон та в який спосіб організатори намагалися їх переправити.

«Зокрема, запитуємо, і яку кількість грошей вони платили організаторам такої незаконної мандрівки. Зазвичай, розцінки, які люди платять цим злочинним групам, злочинним елементам, коливаються від 3 до 10 тисяч доларів», —  розповів речник.

Він розповів про випадок, коли чоловіки збиралися переплисти Тису, а маршрут їм прокладали двоє підлітків. За «допомогу» їм пообіцяли від 2 до 9 тисяч доларів. Такі випадки непоодинокі.

Демченко зауважує, що організатори  незаконного перетину кордону залучають підлітків, аби ті виступали як провідники і доправляли порушників до кордону.

«Вони насамперед роблять таку ставку на те, що підліткам не передбачена кримінальна відповідальність за незаконне переправлення осіб через кордон. Коли затримуємо підлітків, передаємо їх батькам, а також повідомляємо правоохоронні органи, щоб встановити в подальшому організаторів», — зауважив Демченко.

Відповідальність за дії підлітків несуть батьки. А вже правоохоронці займаються тим, «щоб довести справу до логічного завершення».

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