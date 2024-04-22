У Держприкордонслужбі розповіли, які суми платять ухилянти за незаконний перетин кордону

Чоловіки платять від $3 000 до $10 000 організаторам за нелегальний перетин кордону, які залучають підлітків як провідників.

Ілюстративне фото \ Джерело: Держприкордонслужба

В Україні ухилянти платять від 3 до 10 тисяч доларів за нелегальний перетин кордону. Про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

Він додав, що часто до протизаконної схеми залучають підлітків — як провідників.

Демченко зазначив, що після затримання порушників правоохоронці намагаються встановити організаторів нелегальної схеми переправлення через держкордон та в який спосіб організатори намагалися їх переправити.

«Зокрема, запитуємо, і яку кількість грошей вони платили організаторам такої незаконної мандрівки. Зазвичай, розцінки, які люди платять цим злочинним групам, злочинним елементам, коливаються від 3 до 10 тисяч доларів», — розповів речник.

Він розповів про випадок, коли чоловіки збиралися переплисти Тису, а маршрут їм прокладали двоє підлітків. За «допомогу» їм пообіцяли від 2 до 9 тисяч доларів. Такі випадки непоодинокі.

Демченко зауважує, що організатори незаконного перетину кордону залучають підлітків, аби ті виступали як провідники і доправляли порушників до кордону.

«Вони насамперед роблять таку ставку на те, що підліткам не передбачена кримінальна відповідальність за незаконне переправлення осіб через кордон. Коли затримуємо підлітків, передаємо їх батькам, а також повідомляємо правоохоронні органи, щоб встановити в подальшому організаторів», — зауважив Демченко.

Відповідальність за дії підлітків несуть батьки. А вже правоохоронці займаються тим, «щоб довести справу до логічного завершення».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.