У небі над Європою помітили рідкісне явище — сріблясті хмари: дивовижні фото

Рідкісні хмари з’являються через 1 – 2 години після заходу сонця чи перед світанком.

У небі над Європою зафіксували рідкісне явище – сріблясті хмари. До цього аномальну появу цих хмар спостерігали у 20-х числах червня. Про це повідомляє The Watchers.

Явище помітили в багатьох частинах Європи, включно з Ірландією, Францією, Фінляндією та Норвегією.

«Сріблясті хмари були по всьому небу. На нашій широті (+47 с.ш.) це дійсно рідкість», - розповіла одна з мешканок Угорщини.

Незвичайні хмари помітили і в Латвії.

Сріблясті хмари — це хмари, що світяться, які можна побачити в північній частині небосхилу. Вони з’являються через 1 – 2 години після заходу сонця чи перед світанком і привертають увагу своєю «примарною» структурою (крізь них можна розгледіти зорі) та характерним сріблястим кольором, завдяки якому вони й отримали свою назву.

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