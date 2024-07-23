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Компанія Mattel представила незрячу ляльку Барбі: як вона виглядає, фото

16:17, 23 липня 2024
Лялька продаватиметься з тростиною і темними окулярами.
Компанія Mattel представила незрячу ляльку Барбі: як вона виглядає, фото
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Компанія Mattel, яка виробляє іграшки, представила ляльку Барбі, яка має порушення зору та послуговується тростиною. Про це повідомляє The Guardian.

Американський виробник іграшок заявив, що ляльку, яка зараз доступна онлайн і в магазинах, створили, щоб зробити більш представленими у суспільстві сліпих і слабкозорих дітей.

«Ми усвідомлюємо, що «Барбі» — це набагато більше ніж просто лялька; вона уособлює самовираження і може створити відчуття належності», — зазначила старша віцепрезидентка «Барбі» і міжнародна керівниця відділу ляльок Кріста Бергер.

Для розроблення ляльки компанія співпрацювала з Американською фундацією незрячих.

Нова лялька має біло-червону тростину, а також одяг з тактильними деталями, що полегшують процес одягання.

Її пакування також було адаптовано для більшої доступності, зокрема напис Barbie зроблено шрифтом Брайля.

Лялька продається за ціною в 15 доларів.

Телеведуча та активістка з питань інвалідності Люсі Едвардс, яку Mattel залучили до промокампанії, зазначила, що випуск незрячої Барбі багато важитиме для дітей з вадами зору.

«У підлітковому віці я відчувала себе ізольованою через те, що втратила зір і не бачила прикладів для наслідування, схожих на мене. Я соромилася своєї тростини, але знаючи, що у Барбі є тростина, я б зовсім по-іншому ставилася до своєї і відчувала б себе менш самотньою на шляху до прийняття своєї сліпоти», – сказала Едвардс, яка втратила зір у 17.

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